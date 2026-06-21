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ساخت مستندی درباره همبستگی ایرانیان مقیم اتریش در جنگ

ساخت مستندی درباره همبستگی ایرانیان مقیم اتریش در جنگ
کد خبر : 1802257
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مستند «ایرانِ جان» با اهتمام رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش تولید شد.

به گزارش ایلنا، با اهتمام رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش (خانه حکمت ایرانیان در وین)، پروژه تولید مستند «ایرانِ جان» با زیرعنوان «روایت همدلی، غیرت و امید در روزهای سخت ایران» به عنوان یک اثر ترکیبی در مدت زمان ۳۵ دقیقه تولید و پخش شد. 

این مستند تحت مدیریت اجرایی صفورا میراضی فیلمبرداری و تدوین خود را سپری کرده است. 

هدف اصلی این مستند بازتاب دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و همبستگی بخشی از جامعه ایرانیان مقیم خارج از کشور (اتریش) در مواجهه با تحولات ایام جنگ تحمیلی سوم ساخته شده است. 

ساختار محتوایی این اثر بر پایه گفتگو با ۱۸ تن از نخبگان، فرهیختگان و اقشار مختلف جامعه ایرانی مقیم اتریش از جمله استادان دانشگاه، معلمان، دانشجویان، دانش‌آموزان، هنرمندان، فعالان عرصه صلح، فعالان فرهنگی و مذهبی و شهروندان دغدغه‌مند شکل گرفته است. 

در بخش مقدماتی این مستند، پیوند مستمر و عاطفی ایرانیان خارج از کشور با جنگ اخیر بررسی شده و موضع جامعه دغدغه‌مند نسبت به پیامدهای آسیب‌های وارده به زیرساخت‌ها و سرمایه‌های انسانی، مانند شهدای دانش‌آموز و معلمان در مناطقی نظیر میناب، تبیین می‌شود و مفاهیمی همچون شجاعت، ایستادگی و حفظ امید برجسته می‌شود. در نهایت، بخش پایانی مستند به جمع‌بندی پیام بخش نخبگانی دیاسپورای ایرانی در اتریش در مخالفت با رویکردهای خصمانه و جنگ‌طلبانه علیه کشور اختصاص یافته است و بر لزوم تقویت وحدت، انسجام ملی و همکاری حول اشتراکات فکری فراوان، علی‌رغم وجود تنوع در قومیت‌ها، افکار، سلایق و سبک‌های زندگی، به عنوان رمز موفقیت ملی تاکید می‌کند. 

علاقه‌مندان برای مشاهده این مستند به سایت یوتیوب خانه حکمت ایرانیان وین مراجعه کنند.

 

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