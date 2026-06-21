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فروش ۱۴ هزار و ۵۰۰ بلیت برای اکران دیدار ایران و بلژیک در سینماها

فروش ۱۴ هزار و ۵۰۰ بلیت برای اکران دیدار ایران و بلژیک در سینماها
کد خبر : 1802229
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دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ فردا ۳۱ خردادماه از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران برگزار می‌شود. بر اساس تصمیم شورای صنفی نمایش این مسابقه قرار است در سینماهای سراسر کشور به نمایش دربیاید.

به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین آمار تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ بلیت برای اکران این مسابقه در سینماها فروخته شده که فروشی حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.

در این میان پلتفرم سینماتیکت با فروش بیش از ۱۱ هزار بلیت و ثبت تراکنش نزدیک به ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، بالغ بر ۸۱ درصد از بازار فروش آنلاین بلیت این رویداد را به خود اختصاص داده است.

آمار این سامانه نشان می‌دهد استان تهران با سهم ۵۱ درصدی از کل فروش، بیشترین میزان خرید بلیت را داشته است. خراسان رضوی با ۲۴ درصد و اصفهان با ۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در میان سینماهای عرضه‌کننده بلیت هم پردیس کوروش با سهم ۱۰ درصدی از فروش در رتبه نخست قرار گرفته است. ایران‌مال با ۴ درصد و سینما هویزه با ۳.۷ درصد از کل فروش، رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

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