گرگی که بازیگر شد!

صادق جوادی کارگردان انیمیشن در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: مدتی است مشغول تولید انیمیشن کوتاه «گرگ» با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی هستم. این فیلم داستان گرگی را روایت می‌کند که بازیگر سینماست.

وی درباره ویژگی‌های فنی این اثر توضیح داد: «گرگ» از نظر تکنیکی، همانند آثار پیشینم «روباه» و «پر»، به شیوه دوبعدی فریم ‌به ‌فریم دیجیتال ساخته می‌شود و از نظر گرافیکی نیز بیش از هر چیز به «روباه» نزدیک است.

جوادی افزود: «گرگ» دومین فیلم از سه‌گانه‌ای درباره آزادی است. مدت زمان این انیمیشن ۱۰ دقیقه خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود برای نمایش در اوایل سال ۱۴۰۶ آماده شود.

این انیماتور درباره روند تولید فیلم گفت: مدتی است مشغول انیمیت پروژه هستم. حضور بهنام معیریان به عنوان آهنگساز پروژه قطعی شده است.

وی با اشاره به تفاوت‌های «گرگ» و «روباه» بیان کرد: داستان انیمیشن «روباه» در دوره قاجار روایت می‌شد و استعاره‌ها و نمادها در آن نقش پررنگی داشتند. اما در «گرگ»، با وجود شباهت در فضا و اتمسفر داستانی، این ارجاع‌ها کمتر شده است، تلاش کرده‌ام مخاطب بیش از هر چیز با احساسات شخصیت همراه شود.

جوادی درباره ظرفیت‌های انیمیشن در بازنمایی مفاهیم انسانی و حس‌های گوناگون گفت: جهان انیمیشن، جهان تخیل است. در این جهان می‌توان احساس و عواطف انسانی را دگرگون کرد، در هم آمیخت و با بهره‌گیری از خیال، جهان‌ها و نمادهای تازه‌ای خلق کرد.

این کارگردان ادامه داد: این قابلیت در فیلم کوتاه به یک اصل و حتی وظیفه برای فیلمساز تبدیل می‌شود. فیلمساز باید اثر خود را به جهان‌بینی و تخیلاتش نزدیک کند. همین موضوع باعث می‌شود فیلم‌ها از یکدیگر متمایز و برای مخاطب کنجکاوی‌برانگیز شوند. در چنین شرایطی، مفاهیم و احساسات آشنایی مانند عشق، نفرت و دیگر عواطف انسانی، به دلیل روایت شدن از زاویه‌های دید متفاوت، همچنان برای مخاطب جذاب باقی می‌مانند.

انیمیشن کوتاه «گرگ» به کارگردانی صادق جوادی به عنوان بخش سوم سه‌گانه‌ای درباره آزادی ساخته می‌شود.

انتهای پیام/