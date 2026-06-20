خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مجموعه مستند «عمق میدان» آماده انتشار شد

مجموعه مستند «عمق میدان» آماده انتشار شد
کد خبر : 1801940
لینک کوتاه کپی شد.

مجموعه مستند «عمق میدان» به تهیه‌کنندگی مجتبی حیدری و محصول مرکز مستند سوره، آماده انتشار شد و به‌زودی از شبکه‌های سیما و بسترهای فضای مجازی در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، «عمق میدان» مجموعه‌ای مستند است که با حضور در متن اجتماعات ملت مبعوث، روایت انسان‌هایی را بازگو می‌کند که با وجود تفاوت در سبک زندگی، نگاه و هویت، بخشی از واقعیت ایران امروز را شکل داده‌اند. 

این مجموعه تلاش می‌کند با فاصله گرفتن از قضاوت‌های رایج، فرصتی برای شنیدن روایت‌های شخصی افراد فراهم کند؛ روایت‌هایی کوتاه و بی‌واسطه از زندگی، نگاه و دلایلی که آن‌ها را به میدان آورده است. در هر قسمت، یکی از چهره‌های حاضر در میان جمعیت، محور روایت قرار می‌گیرد و داستانی از زیست اجتماعی و تجربه فردی او آشکار می‌شود. 

«عمق میدان» صدای طیف متنوعی از افراد جامعه است؛ از معلمان و دانشجویان گرفته تا ورزشکاران و فعالان رسانه‌ای که هر یک بخشی از تجربه زیسته خود را با مخاطب در میان می‌گذارند و روایتی شخصی از حضور خود در میدان ارائه می‌کنند. 

تهیه‌کنندگی این مجموعه را مجتبی حیدری برعهده داشته و کارگردانی آن توسط مریم سردشتی، زهرا استادزاده، پوریا ترابی، عاطفه صفوی و فاطمه عابدینی انجام شده است. «عمق میدان» در مرکز مستند سوره و توسط آژانس مستند سو تولید شده و به‌زودی از شبکه‌های سیما و همچنین در فضای مجازی منتشر خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی