مجموعه مستند «عمق میدان» آماده انتشار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، «عمق میدان» مجموعه‌ای مستند است که با حضور در متن اجتماعات ملت مبعوث، روایت انسان‌هایی را بازگو می‌کند که با وجود تفاوت در سبک زندگی، نگاه و هویت، بخشی از واقعیت ایران امروز را شکل داده‌اند.

این مجموعه تلاش می‌کند با فاصله گرفتن از قضاوت‌های رایج، فرصتی برای شنیدن روایت‌های شخصی افراد فراهم کند؛ روایت‌هایی کوتاه و بی‌واسطه از زندگی، نگاه و دلایلی که آن‌ها را به میدان آورده است. در هر قسمت، یکی از چهره‌های حاضر در میان جمعیت، محور روایت قرار می‌گیرد و داستانی از زیست اجتماعی و تجربه فردی او آشکار می‌شود.

«عمق میدان» صدای طیف متنوعی از افراد جامعه است؛ از معلمان و دانشجویان گرفته تا ورزشکاران و فعالان رسانه‌ای که هر یک بخشی از تجربه زیسته خود را با مخاطب در میان می‌گذارند و روایتی شخصی از حضور خود در میدان ارائه می‌کنند.

تهیه‌کنندگی این مجموعه را مجتبی حیدری برعهده داشته و کارگردانی آن توسط مریم سردشتی، زهرا استادزاده، پوریا ترابی، عاطفه صفوی و فاطمه عابدینی انجام شده است. «عمق میدان» در مرکز مستند سوره و توسط آژانس مستند سو تولید شده و به‌زودی از شبکه‌های سیما و همچنین در فضای مجازی منتشر خواهد شد.

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