شروین حاجی پور و نخستین تجربه بازیگری جلوی دوربین «بن سای»

به گزارش ایلنا، شروین حاجی پور، در نخستین تجربه بازیگری اش جلوی دوربین «بُن سای» رفت تا ایفاگر یکی از نقش های اصلی فیلم باشد.

پری ناز ایزدیار، پیمان معادی، ستاره پسیانی، مهتاب ثروتی، محمد عاقبتی، محمدرضا فتحی سایر بازیگران فیلم هستند.

«بُن سای» به زودی با انجام مراحل فنی برای اکران در سینماهای سراسر کشور آماده می شود.

عوامل اصلی فیلم عبارتند از:

مجری طرح : علی مردانه، مدیر فیلمبرداری: ادیب سبحانی، طراح صحنه: کیوان مقدم، طراح گریم: ایمان امیدواری، صدابردار: سعیدزند، طراح لباس: صبا معراجی، فیلمبردار: مصطفی صادقی، مدیر تولید: پوریا زمانی، برنامه ریز: سروش مردانه، دستیار اول کارگردان:سینا بیگی، منشی صحنه: دنیا راد، عکاس: امیرحسین شجاعی و مدیر تبلیغات: آریان امیرخان

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