پربازخوردهای رادیو و تلویزیون اعلام شد: «جام ۲۶» و «نمودار»

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، از میان شبکه‌های تلویزیونی به‌ترتیب شبکه‌های خبر و سه، شبکه‌های رادیویی ایران، معارف و جوان شامل بیشترین نظرات مخاطبان بوده‌اند.

بیشترین سهم را در تماس با سامانه مدیریت ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) مربوط به برنامه‌های تلویزیونی درخصوص پوشش خبری و اطلاع‌رسانی درخصوص بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمایت از مردم مظلوم لبنان و شروع عملیات «نصر» علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی در برنامه‌های سیاسی، برنامه «به‌وقت ایران» شبکه خبر و برنامه «جام ۲۶» شبکه سه و بیشترین برنامه‌های رادیویی درخصوص برنامه «نمودار» شبکه رادیویی ایران و برنامه‌های مختلف شبکه‌های رادیویی معارف و جوان را به خود اختصاص دادند.

مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «به‌وقت ایران»، شامل تشکر از اجرای خوب مجری و طرح سؤالات مناسب از بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، محتوای روشنگرانه، حضور کارشناسان شایسته و تحلیل و بررسی جنگ از زوایای مختلف، درخواست تغییر زمان پخش، اعلام شماره تلفن‌ها و پرداختن به موضوع خونخواهی قائد شهید امت و انتقاد ازعدم پاسخگویی سخنگوی وزارت امور خارجه به سؤالات مطرح شده، اجازه صحبت ندادن یکی از کارشناسان به سایرین و اظهارنظرهای شخصی درباره برجام بود.

مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «جام ۲۶»، شامل تشکر از دکور زیبا و پخش زنده مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶، درخواست اعلام زمان پخش مسابقات به‌ویژه مسابقات تیم ملی ایران، بازپخش شدن مسابقات در طول روز و استفاده از گزارشگری آقایان احمدی و خیابانی و انتقاد از پخش نشدن مراسم افتتاحیه جام جهانی، استفاده از واژه‌های بیگانه، اظهارنظرهای شخصی میثاقی در امور کارشناسی و برخی گزارش‌های ضعیف گزارشگران مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ بود.

مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی ایران، شامل تشکر از تحلیل مسائل اقتصادی روز جامعه در برنامه «نمودار» و درخواست پخش دعای «توسل» بود.

مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی معارف، شامل تشکر از محتوای خوب و عالی برنامه «من غدیری‌ام» و درخواست پخش سوره «فتح» بود.

مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی جوان، شامل تشکر از محتوای مفید و آموزنده برنامه «ساختمان پزشکان» و درخواست اعلام شماره تلفن‌های این برنامه بود.

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