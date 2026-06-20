سه نمایش جدید روی صحنه نوفل لوشاتو
عمارت نوفللوشاتو با سه نمایش در روزهای گرم تابستان میزبان مخاطبان است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی عمارت نوفللوشاتو، نمایش «زار» به کارگردانی عرفان زارعی تا ۲۳ تیر هر شب ساعت ۲۱ به مدت ۶۰ دقیقه روی صحنه خواهد بود.
این نمایش نوشته عرفان زارعی و امید سلطانآبادی است و در آن احسان شیخی، سالار میرکریمی، مرضیه آقاسی، علی ایزدی سفیددشتی، آیه زارع نژاد، آروشا خمسه، امیرعلی محمودی، رادین درامامی، آریا زرآبادی پور، پارسا امینی، داتامیس اوشال، نرگس وکیلی، حدیث کرمی، مریم حاج فرج الله، ماهور فراهانی ایفای نقش میکنند.
درباره داستان نمایش «زار» آمده است: در زمان سلطهی «ناخدا جلال» بر دریا، «اسد» سکوت اهالی بندر را میشکند.
این نمایش جایزه بهترین فضاسازی را از چهل و چهارمین جشنواره تئاتر فجر دریافت کرده است.
همچنین دور دوم اجرای نمایش «طوروپِ طرب» به کارگردانی حمیدرضا خلیلی نیز ۸ تا ۱۲ تیر برپا خواهد بود. این نمایش نوشته خیرالله تقیانیپور است که ساعت ۲۲:۳۰ به مدت ۹۰ دقیقه روی صحنه میرود.
علیرضا ناصحی، وحید نفر، محسن بهرامی، محمدهادی عطایی، خالق استواری، امیر عدل پرور، امین آذری، علی لیاقی و الهه شهپرست، بازیگرانی هستند که در نمایش «طوروپِ طرب» نقشآفرینی میکنند.
نمایش «سلول» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی محسن زرآبادیپور با تهیهکنندگی داود نامور نیز با تمدید دوباره میزبان مخاطبان است.
این نمایش با بیش از ۹۰ اجرا، برای چهارمین دوره در عمارت نوفللوشاتو روی صحنه میرود.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت نمایشهای عمارت نوفل لوشاتو به سایت تیوال به نشانی tiwall. com/nofelloshato مراجعه کنند.