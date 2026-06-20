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اعلام گردش کار بررسی طرح‌ها و فیلمنامه‌ها در بنیاد سینمایی فارابی

اعلام گردش کار بررسی طرح‌ها و فیلمنامه‌ها در بنیاد سینمایی فارابی
کد خبر : 1801772
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بنیاد سینمایی فارابی با هدف شفاف‌سازی فرآیندهای حمایتی و تولیدی خود و فاصله ‌گرفتن از هرگونه تصمیم‌گیری غیرشفاف در روند بررسی و تولید آثار، گردش کار فیلمسازی برای بررسی طرح‌ها و فیلمنامه‌های ثبت‌شده در این بنیاد را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام روابط‌عمومی بنیاد سینمایی فارابی این گردش کار ناظر بر فراخوان‌های طرح و فیلمنامه است و سه مسیر دیگر فیلمسازی در بنیاد، شامل سفارش مستقیم فیلمنامه در موضوعات مورد نظر یا دارای مشارکت‌های تولید مشترک با نهادهای هم‌سو با سیاست‌های فرهنگی بنیاد، بررسی فیلم‌های تولیدشده در موضوعات مورد حمایت و همچنین تولیدات مشترک احتمالی با پیشکسوتان سینما، نیز مانند سال ۱۴۰۴ به‌صورت شفاف اعلام خواهد شد.

بنیاد سینمایی فارابی از عموم سینماگران و اصحاب رسانه دعوت می‌کند تا نقد‌ها درباره این گردش کار را به شناسه کاربری  @fcf_ir  در پیام رسان‌های بله و تلگرام ارسال کنند.

اعلام گردش کار بررسی طرح‌ها و فیلمنامه‌ها در بنیاد سینمایی فارابی

انتهای پیام/
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