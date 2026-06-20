به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام روابط‌عمومی بنیاد سینمایی فارابی این گردش کار ناظر بر فراخوان‌های طرح و فیلمنامه است و سه مسیر دیگر فیلمسازی در بنیاد، شامل سفارش مستقیم فیلمنامه در موضوعات مورد نظر یا دارای مشارکت‌های تولید مشترک با نهادهای هم‌سو با سیاست‌های فرهنگی بنیاد، بررسی فیلم‌های تولیدشده در موضوعات مورد حمایت و همچنین تولیدات مشترک احتمالی با پیشکسوتان سینما، نیز مانند سال ۱۴۰۴ به‌صورت شفاف اعلام خواهد شد.

بنیاد سینمایی فارابی از عموم سینماگران و اصحاب رسانه دعوت می‌کند تا نقد‌ها درباره این گردش کار را به شناسه کاربری @fcf_ir در پیام رسان‌های بله و تلگرام ارسال کنند.

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