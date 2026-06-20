نشست برخط بنیاد رودکی و رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا برگزار شد
گامی تازه در تعاملات موسیقایی ایران و ایتالیا
بنیاد فرهنگی هنری رودکی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا در نشستی برخط، حضور یافتند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، بنیاد فرهنگی هنری رودکی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا در نشستی برخط، راهکارها و مقدمات اجرای سمفونی ساخته آنتونیو پاپالاردو، آهنگساز مطرح ایتالیایی را بررسی کردند.
در این نشست که با هدف توسعه همکاریهای فرهنگی و هنری میان ایران و ایتالیا برگزار شد، حاضران درباره ابعاد مختلف این پروژه موسیقایی، روند اجرایی اثر، زمانبندی مراحل آمادهسازی، نحوه همکاری بخشهای مختلف و همچنین ارسال و بررسی پارتیتورهای سمفونی به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.
شرکتکنندگان ضمن تأکید بر اهمیت گسترش تعاملات هنری بینالمللی، اجرای این اثر را فرصتی ارزشمند برای تقویت تبادلات فرهنگی و معرفی ظرفیتهای حرفهای ارکسترهای بنیاد رودکی در عرصه همکاریهای فرامرزی دانستند.
در این نشست برخط، محمد الهیاری فومنی مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، مجید امامی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، محمدرضا ابراهیمی مدیرکل همکاریها و تنظیمگری صادرات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، امیرعباس ستایشگر معاون آفرینشهای فرهنگی هنری بنیاد رودکی، همایون رحیمیان رهبر ارکستر موسیقی ملی ایران و آنتونیو پاپالاردو حضور داشتند.
در جریان این جلسه، هماهنگیهای لازم برای ادامه روند اجرایی پروژه و پیگیری مراحل فنی و هنری آن انجام شد و مقرر شد تبادل اطلاعات و مستندات مورد نیاز میان طرفین در مراحل بعدی نیز ادامه یابد.