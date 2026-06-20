به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد، نشست تخصصی «مهدویت و عصر ظهور» با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ جلال‌الدین الصغیر، متولی مسجد جامع و تاریخی براثا و با هدف بررسی تحولات شگرف و بنیادین اخیر در منطقه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ جلال‌الدین الصغیر در سخنانی، با اشاره به حمله رژیم صهیونی و دولت متجاوز و تروریستی آمریکا به ایران گفت: این جنایت به حریم ایران و شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، فرماندهان دلاور و سرافراز جبهه مقاومت و کشتار کودکان مظلوم در مدرسه میناب و زنان بی‌دفاع، قلب هر آزاده‌ای را در جهان به درد آورد.

وی به پیوند عمیق و غیرقابل‌انکار میان این رویدادهای آخرالزمانی و علائم قطعی عصر ظهور اشاره کرد و با تشریح احادیث و روایات شریف مهدوی درباره جایگاه «بلاد فارس» ایران به عنوان خاستگاه اصلی زمینه‌سازان ظهور (الممهدون)، نکاتی را بیان کرد.

متولی مسجد جامع و تاریخی براثا در بغداد افزود: براساس نص صریح روایات اهل بیت (ع)، ایران پرچمدار حرکتی است که مستقیماً به قیام جهانی قدسی الهی متصل خواهد شد.

شیخ جلال‌الدین الصغیر تأکید کرد: فتنه‌ها، تحریم‌های کمرشکن و فشارهای همه‌جانبه آمریکا علیه ایران، بخشی از همان آزمون‌های سخت و غربال‌گری نهایی پیش از تحولات بزرگ آخرالزمانی است. رُخدادهایی که پیش از صیحه آسمانی و خروج سفیانی، رقم می‌خورد.

وی همچنین، ضمن تبیین نقش الهی و هدایت‌گری رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، به صلابت، شجاعت و تدبیر مقتدرانه معظم‌له در رهبری امت اسلام در این بُرهه حساس اشاره کرد.

متولی مسجد جامع و تاریخی براثا در بغداد خاطرنشان کرد: پایداری ملت شریف ایران و در رأس آن رهبر معظم انقلاب در صیانت از آرمان‌های مهدوی انقلاب و انسجام‌بخشی به شبکه فراملی مقاومت در عراق، شام، یمن و لبنان، دقیقاً همانند ویژگی‌های فرماندهی مقتدر و بصیر است که در روایات مربوط به پرچم‌های مشرق‌زمین و هدایت کانون زمینه‌سازی به سمت فرج از آن یاد شده است.

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