رویدادهای پنجم محرم

به گزارش ایلنا، پنجم محرم سال ۶۱ هجری قمری، روزی است که در آن تهدیدها علیه امام حسین (ع) و یارانش افزایش یافت. در این روز، دشمن با ارسال پیام‌های تهدیدآمیز، سعی کرد امام را به تسلیم وادار کند. این روز، ادامه‌دهنده روندی بود که از روز سوم با آغاز محاصره و روز چهارم با تشدید فشار شروع شده بود.

«لهوف، سید بن طاووس، بخش ۱، صفحه ۱۰۱»

وقایع مهم روز پنجم محرم

ارسال پیام تهدیدآمیز: عبیدالله بن زیاد پیامی برای امام فرستاد و خواستار بیعت شد

پاسخ قاطع امام: امام حسین (ع) پاسخ دادند که هرگز با ظالم بیعت نمی‌کنند

افزایش نیروهای دشمن: گروه‌های بیشتری از شام و کوفه به کربلا رسیدند

محدودیت دسترسی به آب: دشمن دسترسی به آب را سخت‌تر کرد

تداوم عبادت امام: امام و یارانش به نماز و مناجات ادامه دادند

«بحارالانوار، جلد ۲، بخش ۱، صفحه ۱۲۴»

پیام عبیدالله بن زیاد

در روز پنجم محرم، عبیدالله بن زیاد، حاکم کوفه، پیامی تهدیدآمیز برای امام حسین (ع) ارسال کرد. در این پیام آمده بود:

«ای حسین! تو باید با یزید بیعت کنی وگرنه عاقبت خوبی نخواهی داشت. اگر تسلیم شوی، جانت را حفظ می‌کنی و اگر نه، کشته خواهی شد.»

این پیام نشان می‌داد که دشمن مصمم است امام را به هر قیمتی تسلیم کند.

«تاریخ تحلیلی اسلام، جلد ۳، بخش ۱، صفحه ۱۶۸»

پاسخ امام حسین (ع)

امام حسین (ع) در پاسخ به این پیام تهدیدآمیز، فرمودند:

«أَلَا وَ إِنَّ الدَّعِیَّ بْنَ الدَّعِیِّ قَدْ تَرَکَنِی بَیْنَ السِّلَّةِ وَ الذِّلَّةِ وَ هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّةُ» (آگاه باشید که پسر نامشروع، مرا میان شمشیر و ذلت قرار داده است و ذلت از ما دور است.)

این پاسخ قاطع نشان می‌دهد که امام (ع) هرگز تسلیم ذلت و خواری نمی‌شوند، حتی اگر به قیمت شهادت باشد.

«مقتل الحسین، خوارزمی، جلد ۱، بخش ۱، صفحه ۱۰۱»

سخت‌تر شدن محدودیت آب

در روز پنجم محرم، دشمن دسترسی به آب را برای امام و یارانش سخت‌تر کرد. اگرچه هنوز آب کاملاً قطع نشده بود (قطع کامل آب در روز هفتم رخ داد)، اما محدودیت‌های بیشتری اعمال شد.

این اقدام دشمن، فشار را بر کاروان امام، به ویژه بر زنان و کودکان، افزایش داد.

«نهضت حسین (ع)، جلد ۴، بخش ۱، صفحه ۱۹۱»

پیام‌های روز پنجم محرم

افزایش تهدیدها: دشمن روزبه‌روز تهدیدهای جدی‌تری مطرح می‌کرد.

پاسخ قاطع امام: امام هرگز تسلیم ذلت نشدند.

عزت‌مندی: شعار «هیهات منا الذلة» در این روز شکل گرفت.

آمادگی برای شهادت: امام و یارانش خود را برای شهادت آماده می‌کردند.

توکل بر خدا: در برابر تهدیدها، به خدا پناه بردند.

«تفسیر المیزان (ترجمه)، جلد ۵، بخش ۱، صفحه ۲۱۶»

زیارت روز پنجم محرم

در این روز، زیارت امام حسین (ع) و خواندن زیارت عاشورا سفارش شده است. همچنین خواندن این دعا مستحب است:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی عَزِیزاً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ لَا تَجْعَلْنِی ذَلِیلاً فِی الدَّارَیْنِ»

(خدایا، مرا در دنیا و آخرت عزیز گردان و در هیچ یک از این دو سرایم ذلیل مگردان.)

«مصباح المتهجد، جلد ۱، بخش ۱، صفحه ۷۸»

روز پنجم محرم، روزی بود که امام حسین (ع) شعار معروف «هیهات منا الذلة» را مطرح کردند. این شعار، درس بزرگی برای ماست که: عزت و شرافت، ارزشمندتر از جان است، در برابر ظلم و تهدید، نباید تسلیم ذلت شد و شهادت با عزت، بهتر از زندگی با ذلت است.

روز پنجم محرم، روز افزایش تهدیدها علیه امام حسین (ع) بود. روزی که دشمن با ارسال پیام تهدیدآمیز، سعی کرد امام را به تسلیم وادار کند. اما امام با پاسخ قاطع خود فرمودند: «ذلت از ما دور است.» این روز به ما می‌آموزد که در راه حق، باید عزتمند بود، شجاعانه ایستادگی کرد و هرگز زیر بار ذلت و خواری نرفت. بیایید از این روز درس بگیریم و در راه حق، همچون امام حسین (ع) و یاران باوفایش، عزتمند و استوار بمانیم.

منابع: لهوف (سید بن طاووس)، بحارالانوار (علامه مجلسی)، تاریخ تحلیلی اسلام، مقتل الحسین (خوارزمی)، نهضت حسین (ع)، تفسیر المیزان (علامه طباطبایی)، عیون اخبار الرضا (شیخ صدوق)، مصباح المتهجد

در پنجمین روز از محرم رویدادهای مختلفی در عاشورا و دیگر سال‌ها رخ داده است:

• عبور حضرت موسی از دریا

• ۶ق. آغاز سریه عبدالله بن انیس

• ۶۱ق. پیوستن امیة بن سعد طائی به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن حجاج بن بدر تمیمی به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن سالم بن عمرو کلبی به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن عمرو بن قرظه انصاری به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن کنانة بن عتیق تغلبی به امام حسین

• ۶۱ق. ورود حصین بن نمیر به کربلا

• ۶۱ق. ورود شبث بن ربعی به کربلا

• ۶۱ق. تلاش حبیب بن مظاهر برای آوردن بنی‌اسد به یاری امام حسین

• ۶۱ق. حضور بکر بن حی تیمی در سپاه عمر بن سعد

• ۶۱ق. حضور جوین بن مالک تیمی در سپاه عمر بن سعد

• ۶۱ق. حضور حُلاس بن عمرو ازدی در سپاه عمر بن سعد

• ۶۱ق. حضور ضرغامة بن مالک تغلبی در سپاه عمر بن سعد

• ۶۱ق. حضور عبدالرحمن بن مسعود تیمی در سپاه عمر بن سعد

• ۶۱ق. حضور عمر بن ضبیعه تیمی در سپاه عمر بن سعد

• ۶۱ق. حضور قاسم بن حبیب ازدی در سپاه عمر بن سعد

• ۶۱ق. حضور مسعود بن حجاج تیمی در سپاه عمر بن سعد

• ۶۱ق. حضور نعمان بن عمرو ازدی در سپاه عمر بن سعد

• ۶۱ق. نامه عمر بن سعد به عبیدالله بن زیاد

• ۲۳۶ق. درگذشت اسماعیل بن ابراهیم ترجمانی

• ۱۳۱۰ق. درگذشت فاضل مراغی

• ۱۴۱۶ق. درگذشت محمدباقر کمره‌ای

• ۲۰۱ق. بیعت عباسیان با ابراهیم بن مهدی عباسی

• ۲۵۱ق. رفتن مستعین عباسی به بغداد

• ۲۵۱ق. رفتن بُغا صغیر به بغداد

• ۲۵۱ق. رفتن احمد بن صالح بن شیرزاد به بغداد

• ۲۵۱ق. رفتن شاهک خادم به بغداد

• ۲۵۱ق. رفتن وصیف ترکی به بغداد

• ۲۵۱ق. ورود مستعین عباسی به بغداد

• ۲۵۱ق. اقامت مستعین عباسی در خانه محمد بن عبدالله طاهری

• ۳۳۵ق. شروع جنگ بین ابویزید خارجی و منصور فاطمی

• ۶۵۹ق. شکست مغولان در جنگ حِمص

• ۶۷۶ق. ورود ظاهر بیبرس بُندُقداری به دمشق

• ۷۳۹ق. رفتن شیخ حسن جوری به ماوراءالنهر

• ۱۲۱۹ق. شکست روس‌ها در نبرد ایروان

• ۱۲۶۷ق. سفر احمدخان فراهانی به هرات

• ۱۲۷۳ق. سرقت تفنگ از سپاه حسام‌السلطنه قاجار

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