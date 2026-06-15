پیام تسلیت رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پی درگذشت بهروز رضوی
محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با صدور پیام تسلیتی درگذشت استاد فرهیخته و گوینده نامدار، زنده یاد بهروز رضوی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُون
با دریغ و اندوه فراوان، خبر درگذشت استاد فرهیخته و گوینده نامدار، زندهیاد بهروز رضوی، موجب تأثر عمیق جامعه فرهنگی و دوستداران زبان و ادب فارسی شد.
شادروان رضوی از چهرههای ماندگار فرهنگ معاصر ایران بود که عمر پربرکت خویش را به پاسداشت زبان فارسی، ترویج فرهنگ کتابخوانی و معرفی بزرگان اندیشه و ادب این سرزمین اختصاص داد. توانایی کمنظیر او در گویندگی، صدای گرم و نافذش، دقت مثالزدنی در درستخوانی و بیان سنجیده واژگان فارسی، از وی شخصیتی ممتاز و الگویی ماندگار در عرصه رسانه و فرهنگ ساخته بود.
آن بزرگمرد فرهنگ، با روایت زندگی و آثار مفاخر ایرانزمین، پلی میان نسل امروز و میراث سترگ فکری و ادبی این سرزمین برپا کرد و با اخلاق نیکو، فروتنی، وقار و انس همیشگی با کتاب و مطالعه، تصویری دلنشین از یک اهل فرهنگ راستین در ذهن و جان مخاطبان خویش به یادگار نهاد.
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، درگذشت این خادم صدیق فرهنگ و ادب ایران را به خانواده ارجمند ایشان، جامعه فرهنگی و رسانهای کشور و همه دوستداران زبان فارسی تسلیت میگوید و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان، شکیبایی و اجر مسئلت دارد.
محمود شالویی
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی