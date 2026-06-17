به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران، این بوت‌کمپ با ظرفیت محدود و در قالب یک اردوی تخصصی برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان به سینما و فیلمسازی فرصت خواهند داشت تا زیر نظر استادان و فیلمسازان باتجربه، با مراحل مختلف تولید یک فیلم کوتاه داستانی آشنا شوند.

شرکت‌کنندگان در این دوره، علاوه بر بهره‌مندی از آموزش‌های تخصصی و عملی، امکان حضور رایگان در سایر برنامه‌های جشنواره از جمله نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و رویدادهای ویژه را نیز خواهند داشت.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، پذیرفته‌شدگان پس از ثبت‌نام در گروه اختصاصی بوت‌کمپ عضو خواهند شد و از دو هفته پیش از آغاز دوره، امکان ارتباط مستقیم با استادان و دریافت مشاوره‌های آموزشی را خواهند داشت. آموزش‌ها در فضای باز و با رویکردی مبتنی بر تجربه عملی برگزار می‌شود تا شرکت‌کنندگان با فرآیند حرفه‌ای تولید فیلم در شرایط واقعی آشنا شوند.

از مهم‌ترین بخش‌های این بوت‌کمپ، تولید یک فیلم کوتاه داستانی به‌صورت گروهی است که با هدایت و نظارت استادان دوره ساخته خواهد شد. فیلم نهایی در آیین اختتامیه جشنواره برای مخاطبان به نمایش درمی‌آید.

ثبت‌نام در بوت‌کمپ از زمان انتشار فراخوان از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره امکان‌پذیر است و هزینه حضور در این دوره ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی معتبر و اعضا و دانش‌آموختگان انجمن سینمای جوانان ایران با ارائه معرفی‌نامه از دفاتر انجمن، از ۲۰ درصد تخفیف در هزینه ثبت‌نام برخوردار خواهند شد.

دبیرخانه جشنواره تأکید کرده است متقاضیان پس از ثبت‌نام اینترنتی، برای تکمیل فرآیند نام‌نویسی و نهایی شدن ثبت‌نام خود، باید با دبیرخانه جشنواره به شماره ۰۹۹۴۱۵۴۸۷۲۶ تماس حاصل کنند. همچنین ثبت‌نام در کارگاه‌های جشنواره نیز از طریق تماس با شماره اعلام شده دبیرخانه امکان‌پذیر است.

لازم به ذکر است ثبت‌نام کنندگان بوت کمپ جشنواره می‌توانند به طور رایگان در کارگاه‌های آموزشی رویداد شرکت کنند.

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران با تاسیس و ریاست سعید نجاتی به دبیری سیاوش چراغی‌پور شهریور ۱۴۰۵ در شمال کشور برگزار خواهد شد.

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