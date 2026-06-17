«حسینیه بهشت»؛ ادای احترام به خانواده شهدای دفاع مقدس دوم و سوم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای گلستان، ویژه برنامه «حسینیه بهشت» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس دوم و سوم و تکریم خانواده‌های معظم شهدا، در قالب برپایی مجالس سوگواری و ذکر مصیبت در منازل این خانواده‌های معزز برگزار می‌شود.

این مراسم‌ها به یاد شهیدان سیاوش، داریوش و هوشنگ نصرزاده، شهید مجتبی عباسی، شهید حسین شادکامی، شهید محمدرضا لواسانی، شهیده زهرا سبعی و همچنین شهیده فاطمه دهقانی و مریم قوچانی برگزار خواهد شد.

برنامه «حسینیه بهشت» در روزهای ۲۷.۲۸، ۳۰ و ۳۱ خرداد و ۱ و ۲ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از مدیران فرهنگی، شهروندان و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

این برنامه به همت فرهنگسرای گلستان و با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا اجرا خواهد شد.

فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان است. شماره تلفن: ۰۲۱۷۷۸۲۶۴۷۵

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