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«حسینیه بهشت»؛ ادای احترام به خانواده شهدای دفاع مقدس دوم و سوم

«حسینیه بهشت»؛ ادای احترام به خانواده شهدای دفاع مقدس دوم و سوم
کد خبر : 1800686
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ویژه برنامه «حسینیه بهشت» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس دوم و سوم و تکریم خانواده‌های معظم شهدا، برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای گلستان، ویژه برنامه «حسینیه بهشت» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس دوم و سوم و تکریم خانواده‌های معظم شهدا، در قالب برپایی مجالس سوگواری و ذکر مصیبت در منازل این خانواده‌های معزز برگزار می‌شود. 

 این مراسم‌ها به یاد شهیدان سیاوش، داریوش و هوشنگ نصرزاده، شهید مجتبی عباسی، شهید حسین شادکامی، شهید محمدرضا لواسانی، شهیده زهرا سبعی و همچنین شهیده فاطمه دهقانی و مریم قوچانی برگزار خواهد شد. 

برنامه «حسینیه بهشت» در روزهای ۲۷.۲۸، ۳۰ و ۳۱ خرداد و ۱ و ۲ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از مدیران فرهنگی، شهروندان و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود. 

این برنامه به همت فرهنگسرای گلستان و با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا اجرا خواهد شد. 

فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان است. شماره تلفن: ۰۲۱۷۷۸۲۶۴۷۵ 

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