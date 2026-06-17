«قربآنگاه» از محمد مساوات اکران میشود
فیلمتئاتر «قربآنگاه» به کارگردانی محمد مساوات در مجموعه تئاتر لبخند اکران میشود.
د مساوات در مجموعه تئاتر لبخند اکران میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر لبخند، فیلمتئاتر «قربآنگاه» به کارگردانی محمد مساوات، روز شنبه ۳۰ خرداد ساعت ۱۹ در سالن شماره ۱ مجموعه تئاتر لبخند روی پرده میرود.
پس از پایان اکران فیلمتئاتر، نشست نقد و بررسی این اثر با میزبانی عباس غفاری و با حضور محمد مساوات برگزار میشود.
نمایش «قربآنگاه» پیشتر در سال ۱۳۹۶ در تئاتر مستقل تهران روی صحنه رفته بود.