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درگذشت یک خواننده

درگذشت یک خواننده
کد خبر : 1800639
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شهناز کیکاووسی ملقب به افسانه ملک خواننده موسیقی در ۸۴ سالگی دارفانی را وداع گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری خانه موسیقی ایران، شهناز کیکاووسی ملقب به افسانه ملک خواننده موسیقی سه‌شنبه (۲۶ خردادماه) بر اثر بیماری در ۸۴ سالگی در تهران دارفانی را وداع گفت. او همسر هنرمند فقید حسین ملک نوازنده سنتور بود. 

کیکاووسی متولد ۱۳۲۱ و فعالیت هنری خود را از هنرستان موسیقی و نزد استادانی همچون عبدالله دوامی، محمود کریمی و محمدعلی امیرجاهد آغاز کرد، سال‌ها به عنوان خواننده اول با ارکسترهای فرامرز پایور، عماد رام، محمد حیدری و رحمت‌الله بدیعی همکاری داشت و پیش از انقلاب حدود ۴۰۰ اجرا در کارنامه خود ثبت کرد. 

کیکاووسی پس از انقلاب به تدریس موسیقی روی آورد و در سال‌های پایانی عمر، دو بار با ارکستر افلیا پرتو برای بانوان در فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفت که آخرین اجرای وی در مهرماه ۱۳۹۶ رقم خورد.

 

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