به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، در میز سیاسی برنامه، «دکتر فواد ایزدی»، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، و «یعقوب رضازاده»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به بررسی شکست آمریکا در جنگ اراده‌ها و بازگشت به مسیر دیپلماسی پس از جنگ رمضان می‌پردازند.

در میز دوم برنامه، «فاطمه عسکری»، فرزند دانشمند شهید «منصور عسکری» به معرفی جایگاه علمی و شخصیتی این شهید والامقام خواهد پرداخت.

برنامه «تهران ۲۰» با تهیه‌کنندگی «محمد علیبازی»، سردبیری «حمید انصاری» و اجرای «ساسان رئیسیان»، «پوریا پویا» و «قدسیه صالحی»، با محورهای تخصصی «سیاسی» و «علم و فناوری»، روزهای شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.

انتهای پیام/