واقعیتهای جدید از دیپلماسی آمریکا در تلویزیون
بررسی شکست آمریکا در جنگ ارادهها و بازگشت به مسیر دیپلماسی پس از جنگ رمضان، همچنین معرفی جایگاه علمی و شخصیتی دانشمند شهید منصور عسکری، موضوع گفتوگوی برنامه امشب (۲۷ خرداد) «تهران ۲۰» است که از شبکه تهران سیما پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، در میز سیاسی برنامه، «دکتر فواد ایزدی»، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، و «یعقوب رضازاده»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به بررسی شکست آمریکا در جنگ ارادهها و بازگشت به مسیر دیپلماسی پس از جنگ رمضان میپردازند.
در میز دوم برنامه، «فاطمه عسکری»، فرزند دانشمند شهید «منصور عسکری» به معرفی جایگاه علمی و شخصیتی این شهید والامقام خواهد پرداخت.
برنامه «تهران ۲۰» با تهیهکنندگی «محمد علیبازی»، سردبیری «حمید انصاری» و اجرای «ساسان رئیسیان»، «پوریا پویا» و «قدسیه صالحی»، با محورهای تخصصی «سیاسی» و «علم و فناوری»، روزهای شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه از شبکه تهران سیما پخش میشود.