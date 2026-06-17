آغاز اکران آنلاین فیلم سینمایی «سرآغاز»
اکران آنلاین فیلم سینمایی «سرآغاز» به کارگردانی سعید حسینی و تهیهکنندگی شهاب کاظمی که داستانی درباره جهانهای موازی را روایت میکند از چهارشنبه ۲۷ خردادماه در گروه هنرو تجربه و از طریق پلتفرم هاشور آغاز شد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی گروه سینمایی هنرو تجربه ، فیلم سینمایی «سرآغاز» از جمله آثار آوانگارد سینمای ایران است که پیش از این در گروه سینمایی هنروتجربه اکران شده و در برخی از جشنواره های سینمایی همچون روتردام هلند، بوسان کره جنوبی، گوایاناسیوداد ونزوئلا، سانتادومینگو و آنآربور آمریکا، مورلیا و اواخاکا مکزیک و افقهای تازه لهستان مورد توجه قرار گرفته است.
این فیلم درامی معمایی روانشناسی بر پایه تئوری جهانهای موازی و زندگیهای چندگانه است که کشمکش پارادوکسیکال یک شخصیت مرد در چند زندگی متفاوت را روایت میکند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «در بحبوحه لحظاتی که همه چیز را آرمانی و رویایی میبینیم به ناگاه اتفاقاتی میافتد که انگار ما را به گذشته یا آینده یا شاید هم دنیایی موازی پرت میکند که باز باید از نو آغاز کنیم، گذشته نیز همچون آینده نامحدود است و فقط به عنوان گستره ای از احتمالات وجود دارد.»
بازیگرانی چون سجاد محبی، سمانه پرتوی، مهشید شریفی، علی ضمیری، مریم کیانی زاده، علی فراستی و... در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
علاقهمندان میتوانند این فیلم سینمایی ۷۴ دقیقهای که در سال ۱۳۹۷ تولید شده است را از تاریخ ۲۷ خردادماه ساعت ۱۷ در بخش اکران هنروتجربه تماشا کنند.
فهرست عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از: نویسنده و کارگردان: سعید حسینی، تهیهکننده: شهاب کاظمی و محمدتقی کاشی، جانشین تهیهکننده: حامد مظفری، فیلمبردار و نورپرداز: محمد ثریا، صدابردار: حسن بلالی، آهنگساز و میکس صدا: رستار اوجی، تدوین: حمید ملیحی، چهرهپرداز: امیرحسین غفاری، طراح صحنه و لباس: محبوبه سلطانی، مجریان طرح: مهرداد سلیمانی و میلاد معتمدی فر.