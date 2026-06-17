دوبله سریال «بچهزرنگ» در حال نهایی شدن
سریال «بچهزرنگ» با نام «گروه نجات جنگل» بعد از طی کردن فرایند طولانی پروداکشن سنگین، در ۵۲ قسمت به پایان مراحل تولید رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی گروه هنرپویا، نسخه سریالی «بچه زرنگ» با نام «گروه نجات جنگل» جدیدترین محصول گروه هنر پویا است که به کارگردانی بهنود نکویی و محمدجواد جنتی پس از حدود ۴ سال به پایان تولید رسید.
همچنین همزمان با پایان مراحل تولید، فرایند دوبله اثر نیز توسط استودیو سورن و با مدیریت علیرضا وارسته آغاز شده و این روزها در حال نهایی شدن است.
این سریال ۵۲ قسمتی با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه هنرپویا و فیلمنت در چهار فصل طراحی و تولید شده که دوبله ۲ فصل آن به طور کامل پایان یافته و فرایندهای دوبله ۲ فصل دیگر نیز در حال نهایی شدن است.
نگارش این سریال اپیزودیک را جمعی از نویسندگان به سرپرستی محمدجواد جنتی و بهنود نکویی برعهده داشتهاند و جهان داستان آن به صورت اسپینآفی از فیلم سینمایی «بچهزرنگ» پیش میرود.
انیمیشن سینمایی «بچه زرنگ» در گیشه بیش از ۶۲ میلیارد تومان فروش کرد. این فیلم با احتساب اکران سینماسیار، فروشی نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان با بیش از ۲ میلیون مخاطب را تجربه کرد و توانست عنوان پرمخاطبترین انیمیشن تاریخ سینمای ایران را از آن خود سازد، رکوردی که همچنان در اختیار این فیلم قرار دارد.