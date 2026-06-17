به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، در راستای تقویت تعاملات بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی جهان اسلام، نشست مشترک میان ریاست دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی و رایزن دینی ترکیه در ایران برگزار شد.

این نشست مشترک با حضور عادل بور رایزن دینی ترکیه در ایران، محمدهادی فلاح‌زاده رئیس دانشگاه، مهدی جمالی‌فر معاون فرهنگی دانشجویی و مدیر میز همکاری‌های تخصصی بین‌المللی ترکیه، مریم غلامی مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و مسعود شاورانی مدیر گروه ادیان و مذاهب دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی برگزار شد.

فلاح‌زاده ضمن خیرمقدم به رایزن دینی ترکیه، بر اهمیت گسترش پیوندهای آموزشی و پژوهشی میان نهادهای علمی دو کشور تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با تداوم این نشست‌ها، شاهد اجرایی شدن همکاری‌های عملیاتی و توسعه فعالیت‌های مشترک در سطح دانشگاه‌های ترکیه باشیم.

عادل بور، رایزن دینی ترکیه در ایران هم ضمن قدردانی از میزبانی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، به بیان تجربیات زیسته خود در جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

وی ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، از ایشان به عنوان شخصیتی حکیم، آگاه به علوم روز و مسلط به شرایط جهان اسلام یاد کرد.

رایزن دینی ترکیه همچنین آمادگی کامل سازمان دیانت را برای تسهیل زمینه‌های ارتباط میان دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و مراکز دانشگاهی ترکیه جهت توسعه همکاری‌های تخصصی اعلام داشت.

شایان‌ذکر است، این نشست گامی در جهت تعمیق روابط علمی و فرهنگی میان دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و نهادهای علمی، فرهنگی و دانشگاهی جمهوری ترکیه محسوب می‌شود.

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