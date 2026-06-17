«بیرون ز خیال» منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بیرون ز خیال؛ نوشته علی داودی جاوید در ۱۸۸ صفحه و با شمارگان ۲۶۰ نسخه توسط انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است.

وقتی که می‌خواهی پرواز کنی باید راه آسمان‌ها را بلد باشی. باید بتوانی مسیر را بیابی بدون اینکه گم شوی. برای گم نشدن نشانه‌هایی لازم است؛ ستاره‌هایی لازم است ستاره‌هایی که می‌سوزند تا راه را به تو نشان دهند. باید در این سفر پا را از خیال فراتر بگذاری، آری باید بروی «بیرون زخیال!» شاعران که خود وارث نور و خرد و روشنی اند، در آسمان عشق غوطه می‌زنند پرواز می‌کنند و دل را به دریا می‌سپارند تا راه‌های آسمان را پیدا کنند. شهدا ستاره‌های این سفرند، سفری دور از خیال! می‌سوزند تا پیش پا و چشم تو روشن شود. گم نشوی و از پروانه شدن بسرایی، شهدا شمع محفل بشریتند. کار هر کس نیست با شهیدان همسفر شدن! از شهیدان سرودن توفیق می‌خواهد، دل صاف و باطن با صفا می‌خواهد، اصلا باید شهید باشی تا بتوانی از شهدا بگویی! شهیدان را شهیدان می‌شناسند، کوچه‌های ایران راه‌هایی منتهی به آسمانند و نام هرشهید ستاره‌ای است تا راه را گم نکنیم…

«بیرون زخیال» حاصل تلاش شاعرانی است که سالهای متمادی در راستای احیای فرهنگ ایثار و شهادت با بال شوق از عشق، از پرواز، از شهید و از عاشورا سرودند…بیرون از خیال

در بخشی از این کتاب حمید عزیز آبادی می‌گوید:

شب از عطر تو پرکرده هوارو

تموم غربت این جاده هارو

تو از یاد شقایق‌ها نمی‌ری

تبرک کرده اسمت کوچه هارو…

این کتاب با شمارگان ۲۶۰ نسخه و بهای ۲۰۰ هزارتومان منتشر شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت سفارش و خرید کتاب با انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به شماره ۵۷۸۲۵۰۰۰ داخلی (۶۵۶ و۶۵۷) تماس حاصل فرمایند.

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