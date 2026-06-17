«وانیا و سونیا و ماشا و اسپایک» در تماشاخانه هما

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «وانیا و سونیا و ماشا و اسپایک» نوشته کریستوفر دورانگ، با طراحی و کارگردانی علی فیروزی و ترجمه سیمین زرگران، تیر و مرداد ۱۴۰۵ در تماشاخانه هما میزبان مخاطبان تئاتر می‌شود.

نمایشنامه «وانیا و سونیا و ماشا و اسپایک» که در سال ۲۰۱۳ موفق به دریافت جایزه تونی شد، با نگاهی طنزآمیز و در عین حال تأمل‌برانگیز به موضوعاتی چون روابط خانوادگی، تنهایی، حسرت‌های گذشته و مواجهه انسان با گذر زمان می‌پردازد.

کریستوفر دورانگ در نگارش این اثر، از شخصیت‌ها و جهان نمایشی آثار آنتون چخوف الهام گرفته و ارجاعات متعددی به نمایشنامه‌های این نمایشنامه‌نویس در ساختار و شخصیت‌پردازی اثر وجود دارد.

علی فیروزی کارگردان این اثر، نزدیک به سه سال روی این نمایش تمرکز داشته و بخشی از این زمان صرف بازنویسی و تطبیق متن برای اجرای صحنه‌ای شده است.

نمایش «وانیا و سونیا و ماشا و اسپایک» در قالب یک کمدی‌درام رئال روایت می‌شود و داستان خواهر و برادری را دنبال می‌کند که سال‌ها در خانه خانوادگی خود زندگی آرام و یکنواختی را سپری کرده‌اند. ورود خواهر مشهورشان، ماشا، و همراه جوان وی، اسپایک، تعادل این زندگی را بر هم می‌زند و زمینه بروز اختلاف‌ها، آرزوهای سرکوب‌شده و بازخوانی گذشته را فراهم می‌کند.

بازیگران، عوامل و زمان پیش‌فروش بلیت این اثر نمایشی در خبرهای بعدی اعلام می‌شود.

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