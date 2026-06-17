بزرگداشتی برای تعزیه در پنجمین رویداد «جمعههای تئاترشهر»؛
اکران یک مستند به کارگردانی زندهیاد ناصر تقوایی
پنجمین رویداد «جمعههای تئاتر شهر» عصر روز جمعه ۲۹ خردادماه با پخش فیلم مستند «تمرین آخر» به کارگردانی زنده یاد ناصر تقوایی و سخنرانی محمدحسین ناصربخت در تالار مشاهیر این مجموعه برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، پنجمین رویداد «جمعههای تئاتر شهر» عصر روز جمعه ۲۹ خرداد ماه با نمایش فیلم مستند «تمرین آخر؛ تعزیه حر دلاور» به کارگردانی زنده یاد ناصر تقوایی و سخنرانی محمدحسین ناصربخت مدرس، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان تئاتر در تالار مشاهیر این مجموعه برگزار میشود.
در این ویژه برنامه که محتوای آن به مناسبت آغاز ایام سوگواری حضرت سید الشهدا طراحی شده، فیلم مستند «تمرین آخر؛ تعزیه حر دلاور» به کارگردانی زندهیاد ناصر تقوایی کارگردان پیشگام سینمای ایران پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
این در حالی است که محمد حسین ناصربخت از مدرسان و پژوهشگران شناخته شده نمایش ایرانی و مجالس شبیه خوانی که مشاور و مدیریت تولید مستند «تمرین آخر» را به عهده داشته به ارائه نکاتی درباره این پروژه و ویژگیهای آن میپردازد.
مستند «تمرین آخر» به کارگردانی زنده یاد ناصر تقوایی اوایل دهه هشتاد به تهیهکنندگی اداره کل هنرهای نمایشی برای ثبت تعزیه به عنوان میراث معنوی ناملموس ایران در یونسکو تولید شد و در آن هنرمندان شناخته شده عرصه تعزیه و مجالس شبیه خوانی حضور داشتند.
این پروژه یکی از آثار متفاوت این کارگردان گزیده کار و مولف سینمای ایران است که مخاطب در آن بیننده روایتی از تمرین و اجرای یک گروه تعزیه در شهر زواره است. کارگردان در این مستند توانسته ترکیبی متفاوت و تماشایی از جنبههای مختلف تعزیه، موسیقی، آواز، روایت و بازیگری خاص تعزیه را عرضه کند.
پنجمین ویژه برنامه «جمعههای تئاترشهر» ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۹ خرداد ماه در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار و ورود برای علاقه مندان و مخاطبان رایگان است.
اکران مستند «چریکه بهرام» با یادی از زنده یاد بهرام بیضایی به کارگردانی فرشید قلی پور، ویژه برنامه «حالا نوبت شماست (بخش اول) با محوریت نقد وبررسی عملکرد تماشاخانههای دولتی و خصوصی عرصه نمایش در مواجهه با مخاطبان»، برگزاری مراسم یادبود زنده یاد بهناز نازی و زنده یعقوب صباحی از بازیگران فقید تئاتر با نمایش فیلم تئاتر «درخشش در ساعت مقرر» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی و پخش فیلم تئاتر «رمولوس کبیر» به کارگردانی نادربرهانی مرند از جمله رویدادهایی بوده که طی هفتههای گذشته در قالب پروژه «جمعههای تئاترشهر» برگزار شد.
ویژه برنامه «جمعههای تئاترشهر» از جمله رویدادهای جدید مجموعه تئاترشهر در این دوره است که طی آن برنامههایی چون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاترشهر»، «اکران آثار سینمایی مستند مرتبط با حوزه تئاتر»، «رونمایی از کتابهای تخصصی حوزه تئاتر»، «نشستهای پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهرههای شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاههای آموزشی»، «جلسات نمایشنامه خوانی» و برنامههای متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.