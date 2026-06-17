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«مجلس ضربت زدن» اثر بهرام بیضایی خوانش شد

«مجلس ضربت زدن» اثر بهرام بیضایی خوانش شد
کد خبر : 1800534
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جلسه ایرانی خوانی سنگلج، با خوانش نمایشنامه مجلس ضربت زدن نوشته زنده‌یاد بهرام بیضایی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، هفتمین جلسه ایرانی خوانی سنگلج با نمایشنامه‌خوانی مجلس ضربت زدن و با حضور اهالی هنر برگزار شد. 

 این جلسه که پایان بخش اولین دور ایرانی خوانی بود با پیشنهاد ادامه خوانش آثار زنده یاد بهرام بیضایی همراه شد. 

زهره صادقیان کارگردان این نمایشنامه خوانی پیش از آغاز اجرا گفت: استاد بیضایی و مرور آثارش که تفکر و آگاهی را بر می‌انگیزد مشوق ما برای حضور در برنامه ایرانی خوانی بود و درخواست می‌کنم که این برنامه با خوانش آثار بیشتری از بیضایی بزرگ ادامه پیدا کند. 

وی ادامه داد: دور هم جمع شدیم تا حال خوب داشته باشیم و آگاهی و حال خوب به تماشاگرانمان بدهیم. 

مجلس ضربت زدن که یک گروه تئاتری را در حال تمرین لحظه به لحظه نمایشی درباره شهادت حضرت علی (ع) نشان میدهد، بخش‌هایی از چالش‌های خلق آثار مذهبی و محدودیت‌های اجرایی این آثار را تحلیل می‌کند. 

در این گروه الهام همدست به عنوان شرح صحنه خوان و وحید آقا رضایی، فرید اسلام زاده، حمیدرضا محمدی پور، یاشار خمسه، زهره صادقیان، بهاره جهانبانی، مصطفی خاتمیان، یاسین هونجانی به عنوان نقش خوان حضور داشتند. 

محمد رضا طاهر زاده نیز با نوازندگی ساز سنتور این گروه را همراهی کرد. 

ایرانی خوانی سنگلج هر سه شنبه در سالن انتظار و کافه تئاتر سنگلج برگزار می‌شود. 

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