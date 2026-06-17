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«پاتوق مستند» تابستانی شد

«پاتوق مستند» تابستانی شد
کد خبر : 1800527
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در نخستین ماه از تابستان ۱۴۰۵ و در ادامه برنامه «پاتوق مستند» ۱۵ مستند در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی نمایش داده می‌شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، با ادامه برنامه «پاتوق مستند» دوشنبه اول تیرماه «نرگس» (زینب کریمی)، دوشنبه هشتم تیرماه مستند «با من برقص» (محمد صفا)، چهارشنبه دهم تیرماه مستندهای «کوروش» (سپیده سپهی) و «جنگل قائم» (حامد سعادت)، دوشنبه پانزدهم تیرماه مستندهای «مثل یک بهمن» (محمود رحمانی) و «بازی برنده‌ها» (احسان صدیقی)، چهارشنبه هفدهم تیرماه مستندهای «ارس رود خروشان» (هادی آفریده) و «لب شور» (جواد وطنی)، دوشنبه بیست و دوم تیرماه مستندهای «چمدان آبی» (سید عبدالستارکاکائی) و « آدریانا مسافری از ایتالیا» (حبیب علوانی)، چهارشنبه بیست و چهارم تیرماه «اجاق نواز» (فرهاد ورهرام) و «پلوره» (علی احمدی زرین کلایی)، دوشنبه بیست و نهم تیرماه «کیمیاگر» (مصطفی شبان) و چهارشنبه سی و یکم تیرماه مستندهای «کابوک» (جعفر صادقی) و «پوتین‌های زنانه» (سید مصطفی سید الحسینی) روی پرده می‌روند.

این مستندها ساعت ۱۶ نمایش داده می‎‌شوند و حضور در جلسه نمایش این آثار رایگان و برای علاقه‌مندان آزاد است.

مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در میدان شهید قندی، شماره ۱۵ قرار دارد.

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