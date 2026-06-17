به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، فیلم سینمایی «مردی که اسب شد» از یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ به طور اختصاصی در بخش سینما آنلاین فیلم نت اکران آنلاین می شود.

نویسنده و کارگردان: امیرحسین ثقفی، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، مجری طرح و تهیه کننده: علی اکبر ثقفی، تدوین: مستانه مهاجر، طراح صحنه و لباس: شراره سروش، طراح چهره پردازی: محمد رضا قومی، صدابردارهمزمان: محمد حبیبی، صداگذار: بهمن اردلان، جلوه های های ویژه میدانی: حمید رسولیان، محمد رسول زاده، مدیر تولید: علیرضا احمدی کیا برخی از عوامل فیلم هستند.

بازیگران «مردی که اسب شد» محمود نظرعلیان، زنده یاد لوون هفتوان، مزدک میرعابدینی، ملیسا ذاکری، احمد محمدی، میثم غنی زاده، بهمن صادق حسنی هستند.

این فیلم در مدت زمان ۱۱۲ دقیقه در سال ۱۳۹۳ تولید شده است. این فیلم در زمان تولید در سینماهای هنروتجربه اکران شد و توانست نظر منتقدان را به خود جلب کند. همچنین تندیس ویژه فیلم بخش «هنر و تجربه» در سی‌وسومین جشنواره فیلم فجر به امیرحسین ثقفی برای «مردی که اسب شد» اهدا شد.

در خلاصه داستان «مردی که اسب شد» آمده است: من دیگر نمی توانستم بدون گاری راه بروم یا بایستم. اسب دیگر نمی توانست بدون گاری بایستد یا راه برود. من دیگر نمی توانستم…اسب…من…اسب…

برای تماشای این فیلم خرید بلیت سینما آنلاین فیلم نت کافی است.

های کپی، آدم فروش، بچه مردم، احمد، موسی کلیم الله، برای یک زندگی معمولی، آقای زالو و دو فیلم تئاتر نیوجرسی و زندگی گالیه در حال حاضر در بخش سینما آنلاین فیلم نت در دسترس مخاطبان هستند. در انتخاب این آثار سعی شده است تنوع ژانر و موضوع درنظر گرفته شود و با اضافه شدن «مردی که اسب شد» یک فیلم هنری نیز به جمع آثار سینما آنلاین اضافه خواهد شد.

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