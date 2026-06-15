۲ هزار و ۵۰۰ نفر در طرح خدمات دندانپزشکی صندوق اعتباری هنر ثبتنام کردند
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از استقبال گسترده اعضای این صندوق از طرح جدید خدمات دندانپزشکی با شرایط ویژه اقساطی خبر داد و گفت: در مدت چند روز از آغاز اجرای این طرح، تا کنون بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اعضای صندوق در استانهای تهران، قم، البرز، سمنان، قزوین و مازندران برای بهرهمندی از این خدمات ثبتنام کردهاند و فرآیند ارزیابی، پذیرش و ارائه خدمات درمانی به متقاضیان در حال انجام است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، سیدمجید پوراحمدی با اشاره به استقبال اعضای صندوق از این طرح اظهار داشت: با توجه به افزایش هزینههای درمان، بهویژه در حوزه دندانپزشکی، صندوق اعتباری هنر از طریق شرکت «مهاناندیشان آکام» (مَکارت) به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه خود، تلاش کرده است با طراحی یک سازوکار حمایتی، بخشی از دغدغههای درمانی اعضا را کاهش دهد.
وی با اشاره به استقبال گسترده اعضا در روزهای ابتدایی اجرای طرح گفت: تاکنون بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر درخواست خود را ثبت کردهاند و فرآیند بررسی، نوبتدهی و ارائه خدمات درمانی به متقاضیان در حال انجام است که این موضوع نشاندهنده نیاز واقعی جامعه فرهنگ و هنر به چنین خدماتی است.
پوراحمدی با تشریح جزئیات این طرح گفت: براساس توافقات چدید انجام شده، هر عضو صندوق میتواند علاوه بر خود، سه نفر از اعضای خانواده را نیز معرفی کند و هر یک از چهار نفر، امکان استفاده از تسهیلات درمانی تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان را خواهند داشت؛ به این ترتیب، مجموع ظرفیت استفاده یک خانواده چهار نفره به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان میرسد.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ادامه داد: این تسهیلات بهصورت قرضالحسنه و بدون سود بانکی ارائه میشود و بازپرداخت آن در بازه زمانی ۲۴ تا ۳۶ ماهه انجام خواهد شد و صرفاً برای پرداخت هزینههای خدمات دندانپزشکی در مراکز طرف قرارداد اختصاص دارد تا اعضا بتوانند بدون دغدغه تأمین نقدینگی، روند درمان خود را آغاز و تکمیل کنند.
وی با بیان اینکه توسعه خدمات سلامت از اولویتهای صندوق اعتباری هنر در سال جاری است، تصریح کرد: تلاش میکنیم در حد توان با طراحی و اجرای برنامههای جدید، امنیت خاطر خانواده بزرگ فرهنگ، هنر و رسانه کشور را فراهم نماییم.