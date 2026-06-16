به گزارش ایلنا، اصغر فرهادی در این رویداد معتبر بین‌المللی که پاتوق کشف استعدادهای نوظهور سینمای جهان است، یک مسترکلاس تخصصی در بخش آموزشی جشنواره (Training Ground) برگزار خواهد کرد. این کارگاه آموزشی فرصتی بی‌نظیر برای فیلم‌سازان سراسر جهان است تا از تجربیات این کارگردان ایرانی در زمینه فیلم‌نامه‌نویسی درام، خلق گره‌های اخلاقی و هدایت بازیگران بهره‌مند شوند.

وب‌سایت رسمی فستیوال FEST در یادداشتی با ادای احترام به جایگاه این هنرمند، اصغر فرهادی را «یکی از پیشروترین و تحسین‌شده‌ترین فیلم‌سازان قرن ۲۱» نامیده و به پیشینه درخشان او در دریافت دو جایزه اسکار برای فیلم‌های «جدایی نادر از سیمین» و «فروشنده» اشاره کرده است. حضور فرهادی در این فستیوال، هم‌زمان با بازتاب‌های جهانی جدیدترین اثر سینمایی او یعنی فیلم «داستان‌های موازی» صورت می‌گیرد.

علاوه بر اصغر فرهادی، چهره‌های سرشناس دیگری از جمله دنیس تانوویچ (کارگردان برنده اسکار)، دان لائوستسن (مدیر فیلم‌برداری نامزد اسکار فیلم شکل آب) و سارا گرینوود و کتی اسپنسر (طراحان صحنه فیلم باربی) در این دوره از فستیوال به تدریس خواهند پرداخت.

بیست و دومین دوره فستیوال فیلم FEST از ۲۰ تا ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۳۰ خرداد الی ۷ تیر) در شهر ساحلی اسپینو در پرتغال برگزار می‌شود.

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