فیلمهای موزه سینما برای ماه محرم
همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری ماه محرم، چند اثر سینمایی عاشورایی با بازی پرویز پرستویی، شهاب حسینی، حامد بهداد و بابک حمیدیان نمایش داده میشود.
به گزارش ایلنا، به مناسبت فرا رسیدن روزهای عزاداری ماه محرم، موزه سینما با همکاری فیلمخانه ملی ایران فیلمهای «هیهات»، «ناسور»، «به خاطر هانیه» و «من و زیبا» را نمایش میدهد.
این برنامه از شنبه ۳۰ خردادماه تا سهشنبه دوم تیرماه، هر روز ساعت ۱۶ میزبان علاقهمندان خواهد بود.
اولین فیلم، «به خاطر هانیه» ساخته کیومرث پوراحمد است که ۳۰خردادماه در سالن تمدن موزه سینمای ایران نمایش داده خواهد شد.
این فیلم داستان ناخدای جنوبی را روایت میکند که برای درمان دختر بیمارش، هانیه، دست به تلاشی عاشقانه و ایثارگرانه میزند.
«من و زیبا» به کارگردانی فریدون حسنپور، ۳۱خرداد ماه روی پرده میرود. این فیلم داستان مردی به نام موسی را روایت میکند که پس از سالها دوری از زادگاهش، در مسیر ساخت یک تکیه و برگزاری آیینهای محرم با گذشته و باورهای خود مواجه میشود.
«من و زیبا» با بازی پرویز پرستویی و شهاب حسینی از جمله آثار قابل توجه و مرتبط با ماه محرم سینمای ایران محسوب میشود.
فیلم سینمایی «هیهات» اثری اپیزودیک است که توسط هادی نائیجی، دانش اقباشاوی، روحالله حجازی و هادی مقدمدوست ساخته شده و در چهار روایت مستقل، بازتاب مفاهیم عاشورا و فرهنگ حسینی را در زندگی انسان معاصر به تصویر میکشد.
حامد بهداد، بابک حمیدیان و مینا ساداتی در این فیلم بازی کردهاند. این فیلم اول تیرماه نمایش داده خواهد شد.
همچنین انیمیشن سینمایی «ناسور» به کارگردانی کیانوش دالوند، دوم تیرماه روی پرده خواهد رفت. این فیلم روایتی از واقعه عاشورا از نگاه عبدالله بن عمیر و همسرش اموهب است؛ اثری که با بهرهگیری از زبان پویانمایی، حماسه کربلا و مفاهیم وفاداری، ایمان و مقاومت را برای مخاطبان به تصویر میکشد.
حضور برای عموم علاقهمندان آزاد است.