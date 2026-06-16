به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، روز چهارشنبه ۲۷ خرداد هفتمین روز برگزاری مسابقات پنج بازی برگزار می‌شود که برنامه «جام ۲۶» این مسابقات را به صورت زنده پوشش می‌دهد.

ساعت ۱:۳۰ بامداد گروه I عراق - نروژ محل برگزاری بازی آمریکا، فاکسبرو - استادیوم ژیلت

ساعت ۴:۳۰ بامداد گروه J آرژانتین - الجزایر محل برگزاری بازی آمریکا، کانزاس سیتی - استادیوم اروهد

ساعت ۷:۳۰ گروه J اتریش - اردن محل برگزاری بازی آمریکا، سانتا کلارا - استادیوم لیوایز

ساعت ۲۰:۳۰ گروه K پرتغال - کنگو محل برگزاری بازی آمریکا، هیوستون - استادیوم ان آرجی

ساعت ۲۳:۳۰ گروه L انگلیس - کرواسی محل برگزاری بازی آمریکا، آرلینگتون تگزاش – استادیوم آرلینگتون تگزاس

مخاطبان عزیز می‌توانند این بازی‌ها را از شبکه سه زنده تماشا کنند.

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