رکورد شبکه ورزش در پخش زنده والیبال
این روزها شبکه ورزش علاوه بر پوشش جام جهانی فوتبال با یک ویژه برنامه تحلیلی در حال یک پوشش تمام عیار از لیگ ملتهای والیبال هم است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، والیبالی که مخاطبان فراوانی دارد و حالا در زمان رقابتهای لیگ ملتهای والیبال با پوشش جامع، مشتری ثابت شبکه ورزش هستند.
پوشش جامعی که در غالب برنامه زنده «روی تور» به تحلیل و پخش مستقیم تقابلهای لیگ ملتهای والیبال میپردازد و در هفته اول رقابتهای لیگ ملتهای والیبال اعداد و ارقام جالب توجهی را که در نوع خود یک رکورد هم محسوب میشوند از خود به جای گذاشته است.
پوشش زنده ۱۸ تقابل هفته اول لیگ ملتهای والیبال از تاریخ ۲۰ تا ۲۴ خرداد ماه با تحلیل و گزارش اختصاصی که شامل ۲۱۶۰ هزار دقیقه پخش زنده است، در نوع خود میتواند یک رکورد جالب توجه باشد.
با توجه به اقبال و تقاضای مخاطبان شبکه ورزش سیما در ادامه لیگ ملتهای والیبال از هفته دوم این رقابتها که از سوم تیرماه آغاز میشود، شبکه ورزش با همین جدیت جایگاه ویژه ایی برای والیبال در جدول پخش رویدادهای زنده خود جانمایی کرده است.