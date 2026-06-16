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رقابت «قمارباز» در مقدونیه

رقابت «قمارباز» در مقدونیه
کد خبر : 1800081
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فیلم سینمایی «قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری در نخستین حضور بین‌المللی خود، به بخش مسابقه پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم «آن سوی دریاچه» در مقدونیه شمالی راه یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم اجتماعی معمایی «قمارباز» از محصولات بنیاد سینمایی فارابی که به تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی ساخته شده است، پس از معرفی در بازار فیلم کن ۲۰۲۶، در اولین حضور جهانی خود در مقدونیه شمالی روی پرده می‌رود.

مسئولیت عرضه بین‌المللی «قمارباز» برعهده معاونت بین‌المللی بنیاد سینمایی فارابی است.

این فیلم داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانک‌های کشور را روایت می‌کند و قرار است در مقدونیه شمالی، با آثاری از سراسر جهان به رقابت بپردازد.

جشنواره بین‌المللی فیلم «آن سوی دریاچه» با تمرکز بر سینمای کشورهای حوزه بالکان و مدیترانه، هر سال میزبان آثار منتخب سینمای جهان در مقدونیه شمالی است.

فیلم اجتماعی معمایی «قمارباز»، اولین تجربه کارگردانی سینمایی محسن بهاری است که در جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت و توانست سیمرغ بهترین کارگردانی اول را در کنار نامزدی برای پنج جایزه سیمرغ بلورین به دست بیاورد.

کوروش تهامی، آرمین رحیمیان، شبنم قربانی، امیر نوروزی، روشان رستم‌پور، عماد امامی بازیگران این فیلم هستند و در خلاصه داستان آن آمده است: یکی از بانک‌های کشور مورد حمله سایبری قرار می‌گیرد؛ اتفاقی که یک مامور خبره را به یکی از برنامه‌نویسان بانک مضنون می‌کند. تکاپو برای یافتن حقیقت و برقراری امنیت ملی از این اینجا آغاز می‌شود.

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