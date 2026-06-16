«خونه آبی ۳» به تلویزیون رسید

به گزارش ایلنا، فصل سوم مجموعه مستند «خونه آبی» با عنوان «دماوند» همزمان با سالگرد جنگ ۱۲ روزه، از چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود و بازپخش آن از شبکه امید خواهد بود.

مجموعه مستند ۵ قسمتی «خونه آبی»، از تولیدات مرکز رسانه امید، با مشارکت مستندسازان نوجوان تولید شده است. این مجموعه روایتگر تجربه گروهی از نوجوانان در مسیر صعود به قله دماوند است.

روایتی که همزمان با روزهای جنگ ۱۲ روزه شکل گرفته و به ثبت لحظات همدلی، تلاش و زیست نوجوانانه در آن مقطع می‌پردازد.

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