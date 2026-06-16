هدف وزیر ارشاد از سفر به لامرد چیست؟
مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با اعلام خبر سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شهر لامرد، اهداف این سفر را که با رویکرد پاسداشت شهدای این شهر است، شرح داد و گفت: سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، صبح سهشنبه در سفری یکروزه وارد شهرستان لامرد در استان فارس شد تا ضمن دیدار با خانوادههای معظم شهدا و جانبازان، از نزدیک در جریان وضعیت مناطق آسیبدیده از حملات اخیر قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، برنامهریزی سفر سید عباس صالحی با هماهنگی استانداری فارس و دفتر نماینده مردم لامرد در مجلس شورای اسلامی انجام شد. بعد از سفر وزیر فرهنگ به میناب و استان هرمزگان، ایشان به فارس و شهر لامرد؛ شهر شهدای مظلوم آمد. برنامه این سفر، یک روزه است و وزیر به رونمایی چند اثر که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و در راستای روایتگری شهدای جنگ مضان تهیه شده است، میپردازد و رونمایی از چند کتاب انجام میشود. بعد از آن، برنامهی رونمایی از نوزدهمین سوگوارهی ملی تعزیهی لامرد را با رویکرد روایتگری شهدای جنگ رمضان خواهیم داشت و همچنین، وزیر با خانوادههای شهدا دیدار و از آنها دلجویی میکند. بهطور کلی این سفر در راستای روایتگری و تبیین جنگ و شهادت مردم مظلوم لامرد و شرح وضعیت آنها برنامهریزی شده است.
به وعدهی خود عمل کردیم
ما هفته گذشته همراه با گروهی ده نفره از اصحاب رسانه فارس و ریاست خانه مطبوعات در سفری دو روزه به لامرد به دیدار خانوادههای شهدا رفتیم و توانستیم به ۶ خانوادهی شهید سر بزنیم و پای درددل آنها بنشینیم. حالا با گذشت یک هفته از سفر قبلی، به وعدهی خود که همان روایتگری در قالب چاپ و نشر کتاب است عمل میکنیم تا به امید خدا دو کتاب روایت زندگی این شهدا با حضور وزیر رونمایی شود و در ادامه، برای همهی این شهدا هرکدام یک کتاب به سفارش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم و چاپ خواهد شد.
پاسداشت شهدا؛ سرلوحهی نسل جدید
پاسداشت این شهدا و گرامیداشت آنها از طریق روایتگری اعم از صحنههای حماسی تعزیه و برنامههای فرهنگی دیگر، نقش تأثیرگذاری بر غنای فرهنگی و تایید اصالت هویت ایرانی اسلامی ما برای نوجوانان و جوانان دارد و نسلی که تازه قدم در راه شناخت و آگاهی از نظام و وطنش برداشته است. ایران اسلامی از دیرباز چه در افسانهها، چه روایتها، چه وقایع جنگی مثل سه جنگ تحمیلی، چه نبردهای تاریخ و در شاهنامهی حماسی فردوسی و ابیات سایر بزرگان ادبی ما، قهرمانانی بزرگ داشته و همواره در عرصهی قدرت از جنبههای معنوی و مادی سرآمد بوده است. افراد شاخص این مرزوبوم، همیشه در زمرهی برترینهای دنیا بودهاند. بنابراین پاسداشت نخبههای فرهنگی و هنری که در لامرد و سایر نقاط ایران به شهادت رسیدهاند، میتواند سرلوحهای برای نسل جوان و نوجوان ما باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد لامرد شد
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، صبح سهشنبه در سفری یکروزه وارد شهرستان لامرد در استان فارس شد تا ضمن دیدار با خانوادههای معظم شهدا و جانبازان، از نزدیک در جریان وضعیت مناطق آسیبدیده از حملات اخیر قرار گیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با استقبال سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی و فرماندار و جمعی از مدیران لامرد وارد این شهرستان شد و قرار است در جریان این سفر با خانوادههای معظم شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی دیدار کند.
محمدرضا نوروزپور معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران این وزارتخانه، صالحی را در این سفر همراهی میکنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با جمعی از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه دیدار خواهد داشت.
بازدید از مناطق آسیبدیده در جنگ اخیر و همچنین دیدار با خانواده جانباز «نهال واثقی» از دیگر برنامههای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سفر است.
در حمله موشکی عصر شنبه نهم اسفندماه ۱۴۰۴ از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا به لامرد، ۲۱ نفر شهید و حدود ۱۰۰ نفر نیز مجروح شدند؛ در جریان این حمله، مناطق مسکونی و یک سالن ورزشی بهطور مستقیم هدف قرار گرفت.
زهرا غلامی، الهام زائری، رباب دهدشتی، سیاوش شهبازی، ایلیا خاتمی، جعفر حاتمی، عابدین غریبدوست، حسین ابراهیمی، محمود نجفی، رحمان منصوری، سیدرضا موسوی، سکینه شعبانی، زهرا اسدینژاد، علیرضا عباسی، سیده هلما احمدیزاده، معصومه منفرد، ابوذر امیری، فرهاد نجفی، حمید امینی، آوینا برزگر و عبدالمصور رحمانی از شهدای این حمله تروریستی هستند.
در این حملات، چهار نقطه از شهرستان لامرد شامل یک سالن ورزشی، ۲ نقطه مسکونی و یک سالن در مجاورت مدرسه، هدف قرار گرفتند.
لامرد در جنوب فارس و ۳۶۵ کیلومتری شیراز واقع شده است.