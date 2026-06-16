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آغاز اکران آنلاین «زن و بچه»

آغاز اکران آنلاین «زن و بچه»
کد خبر : 1800069
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«زن و بچه» که سال گذشته در سینماهای سراسر کشور اکران شده بود، از امروز در پلتفرم فیلیمو به صورت آنلاین اکران می‌شود.

به گزارش ایلنا، «زن و بچه» فیلم درام ایرانی به نویسندگی و کارگردانی سعید روستایی و تهیه‌کنندگی سیدجمال ساداتیان محصول سال ۱۴۰۳ است که سال گذشته در سینماهای کشور اکران شد.

پریناز ایزدیار و پیمان معادی بازیگران اصلی این فیلم هستند و این جدیدترین فیلم روستایی بعد از «برادران لیلا» است.

این فیلم به تازگی در پلتفرم فیلیمو به صورت آنلاین عرضه شده است. مدت زمان این فیلم ۱۴۲ دقیقه است و در خلاصه داستان آن آمده است:

مهناز (با بازی پریناز ایزدیار) پرستاری ۳۵ ساله و بیوه است که دارای ۲ فرزند یعنی یک پسر نوجوان به نام علیار و یک دختر کوچک است و قصد دارد فصل جدیدی از زندگی اش را با نامزد شدن با حمید (با بازی پیمان معادی) که یک راننده آمبولانس است، آغاز کند اما وقتی علیار به دلیل مشکلات رفتاری از مدرسه اخراج می‌شود یک بحران خانوادگی جدید ایجاد می‌شود.

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