پخش یک سریال جدید از امشب
سریال جدید «متولد آوریل»، محصول تازهی سیمافیلم، هر شب ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما روی آنتن میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، ریال ۷ قسمتی «متولد آوریل»، مجموعهای الهامگرفته از زندگی شهید کمال کورسل، جوان فرانسویای است که مسیر زندگی خود را در سرزمینی دیگر پیدا کرد.
این سریال به کارگردانی حسین قاسمی جامی، تهیهکنندگی احمد زالی و نویسندگی فهیمه سلیمانی، از امشب ۲۶ خردادماه مصادف با یکم ماه محرم مهمان خانههای مخاطبان خواهد شد.
فرخ نعمتی، ارسلان قاسمی، افشین نخعی، نسرین نکیسا، سیاوش چراغیپور، نگار بابایی، سیامک ادیب، آراد جعفری و حامد محمودی در سریال «متولد آوریل» بازی کرده اند.
سریال جدید «متولد آوریل» هر شب ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش میشود.