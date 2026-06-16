پخش فیلمی از خسرو ملکان در تلویزیون
فیلم سینمایی «تماس» به نویسندگی خسرو ملکان، سه شنبه ۲۶ خرداد ماه ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، فیلم سینمایی «تماس» محصول ۱۳۶۸ سه شنبه روانه آنتن میشود.
داستان این فیلم یک خانواده آشفته است که در پی یک حادثه آتشسوزی و بستری شدن پدر خانواده در بیمارستان، پسرشان نیز در جاده شمال تصادف میکند و حالا مدیریت همه امور به عهده مادر است…
پروانه معصومی، حسین صفاریان، محمد میرزاپور، مهدی صباغی و احمد قدکچیان در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.