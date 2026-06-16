تحلیل بازی های هفته اول لیگ ملت های ۲۰۲۶ والیبال در تلویزیون
برنامه زنده «روی تور» ویژه والیبال لیگ ملت های ۲۰۲۶، امروز از ساعت ۱۷ با حضور محمود افشاردوست و جواد مهرگان روانه آنتن شبکه ورزش می شود.
موضوع برنامه امروز سه شنبه ۲۶ خرداد که از ساعت ۱۷ پخش می شود؛ تحلیل و گفتگو درباره بازی های هفته اول لیگ ملت های ۲۰۲۶ و نگاهی به وضعیت تیم ملی ایران در مسابقات امسال است.
برنامه زنده «روی تور» به تهیه کنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجات پور همزمان با برگزاری رقابت های والیبال مردان لیگ ملت ها به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش در حال پخش است.