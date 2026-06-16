خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحلیل بازی های هفته اول لیگ ملت های ۲۰۲۶ والیبال در تلویزیون

تحلیل بازی های هفته اول لیگ ملت های ۲۰۲۶ والیبال در تلویزیون
کد خبر : 1800042
لینک کوتاه کپی شد.

برنامه زنده «روی تور» ویژه والیبال لیگ ملت های ۲۰۲۶، امروز از ساعت ۱۷ با حضور محمود افشاردوست و جواد مهرگان روانه آنتن شبکه ورزش می شود‌.

تحلیل بازی های هفته اول لیگ ملت های ۲۰۲۶ والیبال در تلویزیون
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، همزمان با شروع مسابقات والیبال مردان لیگ ملت های ۲۰۲۶، برنامه زنده «روی تور» با دعوت از کارشناسان حوزه والیبال و با پرداختن به بازی ها و تحلیل فنی والیبال کشورمان روی آنتن شبکه ورزش در حال پخش است.

موضوع برنامه امروز سه شنبه ۲۶ خرداد که از ساعت ۱۷ پخش می شود؛ تحلیل و گفتگو درباره بازی های هفته اول لیگ ملت های ۲۰۲۶ و نگاهی به وضعیت تیم ملی ایران در مسابقات امسال است.

 برنامه زنده «روی تور» به تهیه کنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجات پور همزمان با برگزاری رقابت های والیبال مردان لیگ ملت ها به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش در حال پخش است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی