تحلیل بازی های هفته اول لیگ ملت های ۲۰۲۶ والیبال در تلویزیون

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، همزمان با شروع مسابقات والیبال مردان لیگ ملت های ۲۰۲۶، برنامه زنده «روی تور» با دعوت از کارشناسان حوزه والیبال و با پرداختن به بازی ها و تحلیل فنی والیبال کشورمان روی آنتن شبکه ورزش در حال پخش است.

موضوع برنامه امروز سه شنبه ۲۶ خرداد که از ساعت ۱۷ پخش می شود؛ تحلیل و گفتگو درباره بازی های هفته اول لیگ ملت های ۲۰۲۶ و نگاهی به وضعیت تیم ملی ایران در مسابقات امسال است.

برنامه زنده «روی تور» به تهیه کنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجات پور همزمان با برگزاری رقابت های والیبال مردان لیگ ملت ها به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش در حال پخش است.