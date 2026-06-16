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یک نقاش درگذشت/ آخرین بازمانده هنر قهوه‌خانه‌ای

یک نقاش درگذشت/ آخرین بازمانده هنر قهوه‌خانه‌ای
کد خبر : 1800038
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جواد عقیلی هنرمند پیشکسوت نقاشی قهوه‌خانه‌ای صبح امروز در آمریکا درگذشت.

به گزارش ایلنا، جواد عقیلی هنرمند پیشکسوت نقاشی قهوه‌خانه‌ای بامداد امروز ۲۶ خرداد و همزمان با روز اول محرم، در ۹۷ سالگی در آمریکا درگذشت. 

 

او پس از سفر به آمریکا، در بیمارستان بستری شده بود. 

جواد عقیلی نقاش پیشکسوت قهوه‌خانه‌ای و مجموعه‌دار، متولد ۱۳۰۸ یکی از آخرین بازمانده‌های نسل درخشان نقاشان قهوه‌خانه‌ای در ایران است که بیش از ۴۰ سال این سبک را حفظ، مراقبت و نگهداری کرد. 

 

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