به گزارش ایلنا، جواد عقیلی هنرمند پیشکسوت نقاشی قهوه‌خانه‌ای بامداد امروز ۲۶ خرداد و همزمان با روز اول محرم، در ۹۷ سالگی در آمریکا درگذشت.

او پس از سفر به آمریکا، در بیمارستان بستری شده بود.

جواد عقیلی نقاش پیشکسوت قهوه‌خانه‌ای و مجموعه‌دار، متولد ۱۳۰۸ یکی از آخرین بازمانده‌های نسل درخشان نقاشان قهوه‌خانه‌ای در ایران است که بیش از ۴۰ سال این سبک را حفظ، مراقبت و نگهداری کرد.

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