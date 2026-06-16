پخش زنده کشتی فرنگی و آزاد جام تختی در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام تختی که از روزهای ۲۴ تا ۲۹ خرداد به میزبانی شهر کرمان در حال برگزاری است، این پیکارها را حوالی ساعت ۱۰:۳۰ به صورت زنده پوشش می‌دهد.

بر این اساس، رقابت‌های کشتی فرنگی در روزهای ۲۵ و ۲۶ خرداد و مسابقات کشتی آزاد در روزهای ۲۸ و ۲۹ خرداد در کرمان برگزار می‌شود و این رقابت‌ها به صورت زنده از طریق شبکه ورزش برای مخاطبان پخش می‌شود.

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