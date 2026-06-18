محمد رحمتی:
«هایکپی» روایتی از انسان در سایه تکنولوژی است
محمد رحمتی، کارگردان فیلم کوتاه «هایکپی» بیان کرد که مهمترین چالش او در ساخت این اثر پذیرش یک فیلم علمیتخیلی از سوی مخاطب ایرانی بوده است.
محمد رحمتی، کارگردان فیلم کوتاه «هایکپی» که این روزها در قالب بسته اکران «قرار» به همت انجمن سینمای جوانان ایران در سینماهای کشور به نمایش درآمده است، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره ایده اولیه این فیلم گفت: ایده «هایکپی» از داستان کوتاهی با عنوان «شرکت سهامی آدمهای مصنوعی» نوشته ری برادبری شکل گرفت. یک اتفاق شخصی که تکنولوژی نقش به سزایی روی آن اتفاق داشت، باعث شد این فیلمنامه را بنویسم.
وی افزود: حالا من از کلمه هوش مصنوعی استفاده نمیکنم، از کلمۀ تکنولوژی استفاده میکنم. زیرا فکر میکنم تمام دنیا با تکنولوژی درگیر شدهاند و این درگیری ادامهدار خواهد بود؛ ضمن اینکه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم این مساله روی زندگی ما تأثیر میگذارد و رفتهرفته شاهد سیطرۀ سنگین و افسارگسیختهاش خواهیم بود.
رحمتی درباره رویکرد فیلم در مواجهه با فناوری و تأثیر آن بر زندگی انسانها بیان کرد: این فیلم به فناوری هوش مصنوعی و تأثیری که تکنولوژی روی زندگی انسان و روابط او میگذارد، پرداخته است.
او در ادامه درباره مهمترین چالش ساخت این اثر گفت: مهمترین و حتی میتوانم بگویم اصلیترین چالش من این مساله نبود؛ در واقع چیز دیگری بود و آن چیز پذیرش یک فیلم علمیتخیلی از سوی مخاطب ایرانی؛ چون مخاطب ایرانی در سینمای ایران خیلی سخت با چنین ژانری کنار میآید.
این کارگردان درباره اکران بسته «قرار» نیز بیان کرد: این اتفاق برای سینمای کوتاهمان خیلی مبارک و میمون است؛ زیرا سینمای کوتاه تا بهحال، جدا از جریان هنر و تجربه که به حاشیه رانده شد، مواجهۀ مستقیمی با مخاطب که منظورم مخاطب عام است نه صرفاً مخاطب طیف فیلم کوتاه، نداشته و این مسیر اگر با یاری مدیران فرهنگی، سینماداران و نهادهای فرهنگی هموار شود، میتواند نقطۀ پیوندی میان سینماگران کوتاه و مخاطبان باشد.
وی همچنین درباره ظرفیتهای اقتصادی فیلم کوتاه و تأثیر آن بر سینمای بلند گفت: فیلم کوتاه بهواسطۀ امر خلاقه و تنوع گستردۀ ایدههایی که در جوهرۀ خود دارد، میتواند نظر سینماگران فیلم بلند و مخاطبان عام را هم جلب کند و این امر مسیر تازهای را در اکران عموم ایجاد میکند.
گفتنی است اکران فیلمهای کوتاه در طرح «قرار» به همت انجمن سینمای جوانان ایران روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در بازه زمانی ۱۶ تا ۱۷ در سینماهای منتخب سراسر کشور صورت میگیرد. پخش این آثار را موسسه سینمایی بهمن سبز برعهده دارد.