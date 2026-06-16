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پخش ویژه‌برنامه «رهنما» در ماه محرم از قاب شبکه یک سیما

پخش ویژه‌برنامه «رهنما» در ماه محرم از قاب شبکه یک سیما
کد خبر : 1799938
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هم‌زمان با فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، ویژه‌برنامه تلویزیونی «رهنما» با ساختاری نو و دکوری جدید روی آنتن می‌رود و هر شب حوالی ساعت ۲۳ میزبان بینندگان و علاقه‌مندان خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه یک سیما، ویژه برنامه «رهنما» به مناسبت ایام محرم در ۶ قسمت از سه شنبه ۲۶ خرداد هر شب ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

این برنامه با اجرای مهدی مهدی‌قلی و با حضور مداحان و واعظانی که در مراسم‌های حسینیه امام خمینی(ره) به ایراد سخنرانی و مرثیه‌سرایی پرداخته‌اند، پخش می‌شود.

این برنامه ،در ایام عزاداری محرم با تمرکز بر روایت سبک زندگی حسینی، تبیین فرهنگ عزاداری و بازخوانی مفاهیم و معارف عاشورایی از منظر رهبر شهید می‌پردازد.

«رهنما» به تهیه‌کنندگی سید مهدی موسوی هر شب ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش می شود.

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