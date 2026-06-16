خادمان قرآن در سازمان فرهنگ تقدیر شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نخستین دورهمی جامعه قرآنی برای تبیین اندیشه‌های قرآنی امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای (ره) روز یکشنبه (۲۴ خردادماه) با حضور حجت‌الاسلام محمدعلی رضایی اصفهانی، نویسنده کتاب دو جلدی «شخصیت قرآنی رهبر شهید»، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی نیشابوری رییس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ، مدیر و معاونین فرهنگسرای قرآن و جمعی از اساتید و فعالان قرآنی در فرهنگسرای قرآن برگزار شد.

در این نشست، نویسنده این اثر مکتوب ضمن بازخوانی جلوه‌هایی از شخصیت علمی، تفسیری و قرآنی رهبر شهید در سخنانی گفت: از ویژگی‌های کم‌تر شنیده‌شده ایشان در تعامل با جامعه قرآنی سخن بسیار است و انتقال این تعامل قلبی و قدیمی در بین ملت‌های اسلامی امروز تکلیف ما به شمار می‌آید.

رضایی اصفهانی ادامه داد: در طول تاریخ اسلام، همواره شخصیت‌های بسیاری توجه ویژه‌ای به قرآن داشته‌اند، اما کمتر کسی موفق به تشکیل حکومت و جاری ساختن معارف قرآنی در جامعه شده است. یکی از شخصیت‌های نادر قرآنی که به این مهم دست یافت، امام شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای (ره) بود.

وی در خصوص روند تدوین کتاب گفت: با توجه به جایگاه برجسته امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای (ره) در تفسیر و علوم قرآن، ضروری بود این وجه از شخصیت علمی ایشان در عرصه بین‌المللی مطرح شود. برای همین منظور با هماهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پروژه تالیف و تحقیق آغاز شد و قرار بود اثر در نمایشگاه بین‌المللی قرآن رونمایی شود، اما با شهادت ایشان و تغییر شرایط تحمیلی ناشی از جنگ ضمن انتشار این کتاب، ترجمه آن به زبان‌های مختلف نیز به زیور طبع رسید تا از طریق رایزنی‌های فرهنگی ایران در اختیار علاقه‌مندان به اندیشه‌های قرآنی آن مفسر نستوه و مجاهد قرار داده شود.

رضایی اصفهانی به ساختار روایی کتاب پرداخت و گفت: جلد اول در شش فصل تدوین شده است که شامل زیست قرآنی امام شهید (اعم از تحصیل قرآنی تا تدریس علوم تفسیر)، ویژگی‌های قرآن از نگاه ایشان، قرائت، تدبر، تفسیر و حفظ قرآن است. در جلد دوم نیز مباحث تخصصی علوم قرآن، روش‌شناسی تفسیر و نوآوری‌های قرآنی امام شهید بررسی شده است.

وی از همکاری مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بنیاد بین‌المللی دیپلماسی قرآنی و مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی در تولید این اثر قدردانی کرد.

این دورهمی که با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد، با پاسداشت بزرگمردی به پایان رسید که عمل و مجاهدتش از چشمه زلال این معجز بزرگ سیراب بود و به استناد تصاویر اتاق کاری آن فرزانه، آخرین افعال ثبت شده از ایشان مطالعه همین اوراق متین بود.

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