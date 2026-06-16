فهرست برگزیدگان رویداد ملی «ایستاده برای ایران» اعلام شد
اسامی برگزیدگان رویداد ملی «ایستاده برای ایران» که اسفند ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شده بود، اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، پویش ملی «ایستاده برای ایران» ویژه «جنگ رمضان»، در دو بخش «رویدادهای ویژه ملی» و «خدمات کتابخانهای» از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر ایران برگزار شد و مورد استقبال گسترده کتابخوانان قرار گرفت به نحوی که زمان اتمام پویش یک ماه دیگر تمدید شد. گفتنیاست، در ایام جنگ ۱۲ روزه، نخستین دوره این پویش با استقبال چشمگیر و اقبال عمومی مخاطبان و اعضای کتابخانههای عمومی سراسر کشور همراه بود.
نهاد کتابخانههای عمومی کشور در نهایت، پس از بررسی دقیق آثار ارسالی، اسامی ۶۵ نفر از شرکتکنندگان در بخش «رویدادهای ویژه ملی» را در ۱۰ رشته، بهعنوان برگزیدگان این رویداد اعلام کرد:
بخش «استعمارخوانی»؛
رشته پادکست:
آرمیتا جلیل، چهارمحال و بختیاری/ الهه ملااسماعیلی، یزد/ زینب قلعهقافی، گلستان/ سونیا عربیان، سمنان/ مریم حسینیبر، سیستان و بلوچستان/ فاطمه اکبریان فیضی، لرستان
رشته معرفی متنی:
سارا صراطینژاد، فارس/ صمد رهبریار، گیلان/ زهرا خونساری، لرستان/ حمیده عظیمی، آذربایجانشرقی/ زهرا قائمی زرجآباد، اردبیل/ فاطمه عرفانینیا، کرمان
بخش «دلنوشته صوتی» (رشته پادکست)؛
محیا کیانی، اصفهان/ آرتمیس بخشی، همدان/ مهدیسا مرادی، مازندران/ نازنینکوثر حسینی، سیستان و بلوچستان/ سمیه میرزایی، کرمانشاه/ نیکا مجیدی، خراسان شمالی/ آوا سراوانیفیروز، گلستان/ مهدیس حصینی، آذربایجانغربی
بخش «تجربه ایستادگی» (رشته متن)؛
آذر امینی، چهارمحال و بختیاری/ آیه سالاری، کرمان/ الهام آمیاحمدی، البرز/ عباس ظهیری، خوزستان/ سمیه پاشایی، کرمانشاه/ الهه افروزی، خراسانجنوبی/ سهیلا سپهری، تهران/ فاطمهسادات حسینینژاد، هرمزگان/ پوریا اسکندرزاده، تهران/ فریبا اکبری، آذربایجانغربی
بخش «شعرسرایی» (رشته متن)؛
امیرابوالفضل عباسیان، آذربایجانشرقی/ امیرحسین مدنی، گیلان/ فاطمه حیاتی، خوزستان/ حکیمه باقری، چهارمحال و بختیاری
بخش «خوانش کتاب» (رشته تصویری)؛
رها سهرابی، ایلام/ وحید زارعین، یزد/ فاطمه نادعلی، مرکزی/ یکتا امانی، سمنان
بخش «دلنوشته رهبر شهید» (رشته متن)؛
صالح کریمی، مازندران/ زهرا محمدزاده، سیستان و بلوچستان/ پریسا میرحسینی، خوزستان/ مرضیه غیباللهی، یزد/ یسنا ابویسانی، خراسانرضوی
بخش «قرار من با رهبر» (رشته متن)؛
امیرعلی آقاجانیسن، سمنان/ معصومه باقری، مازندران/ پدرام نعیم، ایلام
بخش «رجزخوانی و شعر» (رشته تصویری)؛
آرتان خرمی، البرز/ محمدجواد محسنلو، همدان/ طیبه عزیزی، ایلام/ فاطمه قادری، آذربایجانشرقی/ نازنینزهرا آیرم، خراسانجنوبی
بخش «نقاشی»؛
رونیا خلج خمسه فرد، البرز/ سیده مهدیه قاضیزاده، مازندران/ ریحانه فتحی، تهران/ علیصدرا قدیری، اردبیل/ سوفیا بابایی، زنجان/ تارا خاکیزاده، خوزستان/ محمدپارسا رئیسی، چهارمحال و بختیاری/ علی کرامتی، اردبیل/ فاطمه تقدمی، گیلان/ زهرا شهدوست، آذربایجانشرقی/ نیایش بیگی، یزد/ سپیده امیری، کرمانشاه/ امیرعباس وفا، خراسانجنوبی/ زهرا شیخ، گلستان.