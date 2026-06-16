«دانشنامه موسیقی عاشیقی مکتب ارومیه» رونمایی شد
آیین رونمایی از کتاب «دانشنامه موسیقی عاشیقی مکتب ارومیه» با حضور جمعی از مسئولان، پژوهشگران و هنرمندان در شهر ارومیه استان آذربایجان غربی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، آیین رونمایی کتاب «دانشنامه موسیقی عاشیقی مکتب ارومیه» به همت حوزه هنری آذربایجان غربی و با مشارکت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و بنیاد ایرانشناسی برگزار شد.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در این مراسم که با حضور جمعی از پژوهشگران، هنرمندان و مسئولانی چون مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی همراه بود، با تأکید بر ضرورت نگاه پژوهشمحور به ادبیات فولکلور گفت: اگر دغدغه انتقال فرهنگ غنی بومی به نسلهای آینده را داریم، باید به سمت تحقیق، مستندسازی و ثبت آثار مرتبط با این حوزه حرکت کنیم.
هادی سعیدیفرد با اشاره به ویژگیهای این اثر افزود: تمرکز کتاب بر مکتب ارومیه، آن را به دانشنامهای بومی و مرجعی ارزشمند در حوزه موسیقی عاشیقی تبدیل کرده و بر اصالت آن افزوده است.
وی با بیان اینکه فرآیند هنر تنها به تولید اثر محدود نمیشود، خاطرنشان کرد: پس از تولید، باید زمینه معرفی و ترویج آثار فراهم شود. این کتاب باید در دسترس علاقهمندان قرار گیرد. ضمن اینکه حوزه هنری نیز آماده حمایت از روند معرفی و ترویج آن است.
سعیدیفرد همچنین ابراز امیدواری کرد که در کنار برگزاری کنسرتهای هفتگی کانون عاشیقهای آذربایجان غربی، زمینه تولید و ثبت آثار ماندگار بیشتری فراهم شود تا این میراث فرهنگی برای نسلهای آینده حفظ شود.
در ادامه مراسم، مرتضی فرحبخش مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی با اشاره به جایگاه موسیقی عاشیقی در فرهنگ منطقه گفت: عاشیقها بخش مهمی از هویت فرهنگی آذربایجان ایران هستند و از گذشتههای دور در شادیها و سوگواریهای مردم حضور داشتهاند.
فرحبخش افزود: هنرمندان موسیقی عاشیقی در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی و نیز در رخدادهای اجتماعی، با حضور در میان مردم نقش مؤثری ایفا کردهاند و توانستهاند تأثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی خود را به اثبات برسانند.
وی تأکید کرد: عاشیقها میتوانند رویدادهای مهم اجتماعی را در قالب روایتهای موسیقایی ثبت و به آیندگان منتقل کنند.
در بخش دیگری از این آیین، داریوش علیزاده، نویسنده «دانشنامه موسیقی عاشیقی مکتب ارومیه»، درباره روند تألیف کتاب گفت: نبود یک مرجع مکتوب جامع درباره تاریخ و چهرههای موسیقی عاشیقی، انگیزه اصلی آغاز این پژوهش بود.
وی با اشاره به ثبت ملی موسیقی عاشیقی ارومیه اظهار کرد: پس از ثبت جهانی این هنر در فهرست میراث ناملموس یونسکو، با همکاری و پیگیری فعالان این حوزه، موسیقی عاشیقی ارومیه نیز به ثبت ملی رسید.
علیزاده با بیان اینکه این اثر حاصل پژوهشهای میدانی گسترده و گفتوگو با افراد مختلف است، افزود: تألیف و تدوین کتاب ۱۲ سال زمان برد و اکنون پس از انتشار، در اختیار پژوهشگران و علاقهمندان قرار گرفته است.
در پایان این مراسم، جمعی از عاشیقهای ارومیه با اجرای نغمههای بومی و روایتهایی در وصف وطندوستی و ارادت به اهلبیت (ع)، فضای آیینی و فرهنگی ویژهای به این آیین بخشیدند.