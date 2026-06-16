«تابوت عهد» در تئاترشهر
«تابوت عهد» به نویسندگی نیبل لبیوت و ترجمه سیدحسین رسولی عنوان یکی از نمایشهای جدید تئاتر شهر است که از روز سهشنبه (نهم تیرماه) به کارگردانی مجتبی جَدّی در تالار سایه این مجموعه اجرای خود را آغاز خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، «تابوت عهد» در تالار سایه این مجموعه اجرای خود را آغاز خواهد کرد.
طبق توضیحات ارائه شده از سوی گروه اجرایی، داستان نمایش «تابوت عهد» که با بازی صادق برقعی و نازنین حشم دار روی صحنه میرود، روایت زن و مردی است که در یک صبح «طولانی» و «تاریک» با خود و با یکدیگر مواجه میشوند.
مجتبی جدی از جمله هنرمندانی است که طی سالهای اخیر نمایشهایی همچون «شکستن امواج – ۱۴۰۴» را در مجموعه تئاتر لبخند، «امان – ۱۴۰۳» در عمارت «هما» و تماشاخانه «هامون»، «وقتی آن قدری که باید هم دیگر را زجر دادهایم – ۱۴۰۲» در تماشاخانه استاد انتظامی، «سوقصدهایی به زندگی آن زن – ۱۴۰۲» در عمارت دارالفنون کاشان، «تجربههای اخیر- ۱۳۹۸ و۱۴۰۱» در تماشاخانه مهر کاشان و تماشاخانه استاد انتظامی، «چشمهای بسته از خواب – ۱۳۹۹» در عمارت «روبه رو»، «این نوبت از کسان – ۱۳۹۹» در فرهنگسرای مهر کاشان، «ادیپ افغانی – ۱۳۹۹» در تالار اصلی مرکز تئاتر مولوی و تعدادی دیگر از آثار نمایشی را به عنوان کارگردان روی صحنه برده است.
وی که تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس تهران به پایان رسانده طی سالهای گذشته به عنوان دبیر بیست و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران و معاون اجرایی مرکز تئاتر مولوی نیز مشغول به فعالیت بوده است.