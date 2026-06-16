دبیر ستاد خدمات سفر در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
ستاد خدمات سفر برای ۳۰ میلیون سفر تابستانی آماده میشود/ امسال مقاصد زیارتی و استانهای غربی علاقمندان بیشتری دارد
در حالی که سفرهای نوروزی امسال با کاهش ۱۸ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود، اکنون با نزدیک شدن به فصل تابستان، ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در حال برنامهریزی برای مدیریت موج جدید جابهجایی مسافران است؛ موجی که به گفته دبیر این ستاد، برخلاف سالهای گذشته بیش از آنکه به سواحل شمالی و جنوبی کشور معطوف باشد، مقاصد زیارتی و استانهای غربی را دربرخواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اگرچه کاهش سفرهای داخلی پس از تعطیلات نوروزی پدیدهای معمول در صنعت گردشگری ایران محسوب میشود، اما شرایط ویژه سال جاری موجب شد تا الگوهای سفر دستخوش تغییر شود.
هانی رستگاران، دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در گفتوگو با ایلنا با اعلام این که مجموعهای از عوامل از جمله شرایط منطقهای، تغییرات اقلیمی، وضعیت اقتصادی خانوارها و حتی نحوه برگزاری کلاسهای مدارس، بر روند سفرهای داخلی در ماههای اخیر تأثیر گذاشته است، گفت: هر سال پس از پیک نوروزی شاهد افت سفرها هستیم که به دلیل بازگشایی مدارس و پایان تعطیلات طبیعی است، اما امسال علاوه بر این عوامل، شرایط ناشی از جنگ و تغییر در وضعیت آموزشی نیز بر روند سفرها اثرگذار بود.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی دبیر ستاد خدمات سفر، نوروز امسال با کاهش ۱۸ درصدی سفرهای داخلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بود؛ موضوعی که نگرانیهایی را درباره وضعیت گردشگری داخلی ایجاد کرد. با این حال، این کاهش در ماههای بعد تا حدی تعدیل شد و برخی مقاصد کشور با افزایش تقاضا روبهرو شدند.
رستگاران در این باره توضیح میدهد: پس از تعطیلات نوروز، بهویژه در سفرهای مرتبط با زیارت، افزایش سفر به خراسان رضوی و مشهد را نسبت به سال گذشته شاهد بودیم. همچنین اصفهان در ماههای اردیبهشت و خرداد یکی از مقاصد پرمخاطب بود و استان فارس نیز با استقبال مسافران مواجه شد.
به گفته او، یکی از مهمترین تغییرات امسال، رشد سفر به استانهای غربی کشور بود؛ روندی که تا حدی ناشی از افزایش دما در مناطق مرکزی و جنوبی کشور و تمایل گردشگران به انتخاب مقاصد خنکتر است.
دبیر ستاد خدمات سفر افزود: استانهای غربی کشور با توجه به شرایط آبوهوایی، بیش از سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفتند و برخلاف روند معمول، افت سفر پس از نوروز شدت کمتری داشت.
تغییر در الگوی سفر، در شمال کشور نیز نمایان شده است. به گفته رستگاران، در هفتههای اخیر از حجم سفر به استانهای شمالی کاسته شده و در مقابل، شهرهای تاریخی و زیارتی سهم بیشتری از بازار سفرهای داخلی را به خود اختصاص دادهاند.
او گفت: اواخر خردادماه میتوان گفت موج سفرهایی که به سمت شمال کشور حرکت میکرد، کاهش یافته و بیشتر شاهد افزایش سفر به مشهد، اصفهان، کاشان و مقاصد رویدادمحور هستیم. استانهای غربی نیز سهم بیشتری از سفرهای داخلی را به خود اختصاص دادهاند.
در چنین شرایطی، نگاهها به تابستان و تعطیلات پیشرو دوخته شده است؛ فصلی که به طور سنتی یکی از مهمترین دورههای سفر در کشور محسوب میشود. با این حال، دبیر ستاد خدمات سفر معتقد است که متغیرهای مختلفی میتوانند بر میزان جابهجایی مسافران در تابستان تأثیر بگذارند.
به گفته او، نحوه فعالیت مدارس یکی از عوامل تعیینکننده خواهد بود و اگر مدارس همچنان تعطیل باشند، پیشبینی میکنیم رشد سفرها در تیرماه به سمت استانهای غربی کشور ادامه پیدا کند.
در مقابل، جنوب کشور که در سالهای گذشته بخشی از سفرهای زمستانی و بهار را به خود اختصاص میداد، همچنان با کاهش تقاضا روبهرو است. دبیر ستاد ملی خدمات سفر میگوید: به دلیل آنکه شرایط پروازها هنوز به وضعیت پیش از جنگ بازنگشته و همچنین با توجه به گرمای هوا، جنوب کشور روند معمول سفرهای خود را تجربه نخواهد کرد.
به اعتقاد کارشناسان گردشگری، کاهش ظرفیت حملونقل هوایی میتواند بر الگوی سفر در سایر مناطق کشور نیز تأثیرگذار باشد و بخشی از تقاضا را به سمت سفرهای زمینی سوق دهد.
رستگاران با اشاره به سفرهای مرتبط با اربعین نیز اعلام کرد: تابستان امسال، علاوه بر سفرهای تفریحی، شاهد شکلگیری موج سفر در مسیر استانهای غربی و مرزهای منتهی به عراق خواهیم بود که نیازمند برنامهریزی دقیق و هماهنگی دستگاههای اجرایی است. خراسان رضوی نیز همچنان یکی از مهمترین کانونهای سفر در کشور باقی خواهد ماند.
با وجود تمامی این پیشبینیها، مسئولان ستاد خدمات سفر تأکید میکنند که امسال ارائه برآورد دقیق از حجم سفرهای تابستانی امکانپذیر نیست؛ زیرا عوامل متعددی از جمله وضعیت اقتصادی خانوارها، شرایط آبوهوایی، رویدادهای مذهبی و اجتماعی و همچنین وضعیت زیرساختهای حملونقل میتواند بر تصمیم مردم برای سفر تأثیر بگذارد. هانی رستگاران در این باره میگوید: پیشبینی دقیق ممکن نیست، اما معمولاً در تابستان بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون سفر داخلی در کشور انجام میشود و ما نیز برنامهریزیهای خود را بر اساس حدود ۳۰ میلیون سفر انجام دادهایم.
این در حالی است که فعالان صنعت گردشگری امیدوارند ثبات نسبی شرایط کشور بتواند به احیای تقاضای سفر کمک کند؛ چرا که سفرهای داخلی علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، نقشی مهم در اقتصاد استانها، اشتغال جوامع محلی و پویایی کسبوکارهای گردشگری ایفا میکنند.
اکنون در آستانه فصل تابستان، همهچیز از تغییر ذائقه سفر ایرانیان حکایت دارد؛ تغییری که در آن، شهرهای زیارتی، مقاصد تاریخی و استانهای غربی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفتهاند.