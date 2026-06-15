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اکران سیار «قمار باز» در میادین شهری

اکران سیار «قمار باز» در میادین شهری
کد خبر : 1799539
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فیلم سینمایى «قمارباز» در طرح اکران سیار در میادین شهری اکران خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ همزمان با سالگرد جنگ ١٢ روزه فیلم سینمایی «قمارباز» با داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانک‌های کشور در روزهای جنگ ۱۲روزه در میادین و تجمعات شهری اکران سیار خواهد شد.

این اکران‌ها توسط پخش سیار بهمن سبز و برای مردم حاضر در میادین کشور به نمایش درمی‌آید.

پیش از این نیز، «قمارباز» در تجمعات و اماکن مختلف شهر تهران و سراسر کشور با استقبال مردم حاضر در صحنه مواجه شده بود. 

فیلم سینمایی «قمارباز» که اکران خود را در ایام نوروز آغاز کرده بود، در ژانر اجتماعی-معمایی ساخته شده‌است و آرمین رحیمیان، شبنم قربانی، امیر نوروزی، روشان رستم‌پور و عماد امامی در آن ایفای نقش کرده‌اند.

مسئولان مرتبط برای هماهنگی اکران سیار این فیلم می‌توانند از طریق درگاه اینترنتی https://esayar.ir اقدام کنند.

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