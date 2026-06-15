انتشار فراخوان سی و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان / یک بخش ویژه برای میناب
فراخوان سی و هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ایران توسط بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد. این فراخوان شامل بخشهای ملی و بینالملل است و بخش ویژه میناب، از جمله بخشهای ویژه آن به شمار میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، این دوره از جشنواره در بخشهای رقابتی و جنبی برگزار میشود و پذیرای آثار سینمایی بلند، کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه کودک و نوجوان خواهد بود.
در بخش اصلی جشنواره، آثار ایرانی و خارجی در قالب مسابقه فیلمهای بلند و مسابقه فیلمهای کوتاه ارزیابی میشوند و برگزیدگان، پروانه زرین جشنواره را در رشتههای مختلف دریافت خواهند کرد. همچنین هیئت داوران کودک و نوجوان نیز مطابق روال جشنواره، برگزیده خود را معرفی میکند.
در فراخوان دوره سیوهشتم، علاوه بر بخشهای اصلی، بخشهایی همچون «بخش ویژه میناب» با موضوع کودکان و آسیبهای ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، و «آینه سینمای کودک و نوجوان» برای مرور و ارزیابی آثار منتخب نمایشدادهشده در سینما، تلویزیون و سکوهای نمایش خانگی پیشبینی شده است.
بر اساس این فراخوان، ثبتنام و ارائه نسخه قابل بازبینی آثار از ۳۰ خرداد تا اول شهریور ۱۴۰۵ انجام میشود و آخرین مهلت تحویل نسخه نهایی آثار پذیرفتهشده، ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ خواهد بود.
علاقهمندان میتوانند برای ثبت اثر و دریافت اطلاعات تکمیلی، از طریق سایت جشنواره و دبیرخانه سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اقدام کنند.
متن کامل فراخوان به شرح زیر است:
فراخوان سی و هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
سی و هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در بخشهای رقابتی و جنبی، در مهرماه سال 1405 برگزار میشود. فراخوان این دوره از جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به شرح زیر است:
بخشها و ضوابط اختصاصی جشنواره
الف) بخش اصلی (ملی و بینالمللی)
1- مسابقه فیلمهای بلند
1-1- زمان فیلمهای بلند حداقل ۷۵ دقیقه خواهد بود که هیئت داوران جوایز زیر را به برگزیدگان آن اهدا میکند:
• پروانه زرین بهترین فیلم
• پروانه زرین بهترین کارگردانی
• پروانه زرین بهترین فیلمنامه
• پروانه زرین بهترین بازیگر (کودک یا نوجوان / بزرگسال)
• پروانه زرین بهترین دستاورد فنی یا هنری (جایزه زاون قوکاسیان)
o بنا به تشخیص دبیر جشنواره این جایزه میتواند به تفکیک در حوزههای «تدوین»، «صدا»، «موسیقی»، «طراحی صحنه و لباس»، «چهرهپردازی» و «جلوههای میدانی و بصری» اهدا شود.
• پروانه زرین بهترین پویانمایی
• پروانه زرین جایزه هیئت داوران
• پروانه زرین جایزه دبیر
• پروانه زرین جایزه صلح (شهید بهنام محمدی)
تبصره1: نظر به اهمیت توجه به «سینمای آسیا» و تعاملات فرهنگی میان کشورهای همسو با سیاستهای فرهنگی کشور، در صورت وجود آثار قابل توجه، دبیر جشنواره میتواند جایزهای برای تقدیر از بهترین فیلم آسیایی اهدا کند.
1-1-1. در این بخش هیئت داوران کودکان و نوجوانان، پروانه زرین بهترین فیلم بلند را بر اساس آرای داوران کودک و نوجوان اهدا میکند.
2- مسابقه فیلمهای کوتاه (داستانی، مستند، پویانمایی و هوش مصنوعی)
2-1- مدت زمان فیلمهای کوتاه حداقل ۳ و حداکثر ۲۰ دقیقه خواهد بود.
2-2- مدت زمان تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی حداقل 2 و حداکثر 15دقیقه خواهد بود.
تبصره 2: آثار ارسالی به بخش تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی، باید در قالب افقی و دارای روایت و ساختار داستانی مشخص باشد. فیلمهای کوتاه فاقد روایت یا محتوای غیرداستانی که صرفاً برای شبکههای اجتماعی ساخته شده باشد، در فرآیند ارزیابی این بخش پذیرفته نمیشود.
هیئت داوران جوایز زیر را در این بخش به برگزیدگان اهدا میکند.
• پروانه زرین فیلم کوتاه داستانی
• پروانه زرین فیلم کوتاه پویانمایی
• پروانه زرین فیلم کوتاه مستند
• پروانه زرین تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی
تبصره3: برگزاری هر کدام از بخش¬های مسابقه مشروط به درخواست حضور حداقل 5 عنوان فیلم خواهد بود.
تبصره4: فیلمهای راه یافته به بخشهای مسابقه باید دارای زیرنویس انگلیسی باشد.
ب) بخش ویژه میناب
این بخش به موضوع کودکان و آسیبهای ناشی از جنگ اختصاص دارد که به یاد کودکان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب که در جنگ آمریکایی - صهیونی علیه ایران عزیز به شهادت رسیدند، به عنوان «بخش ویژه میناب» نامگذاری شده و شامل بخشهای زیر است:
1. بخش رقابتی:
• جایزه ویژه میناب به بهترین فیلم بلند یا پویانمایی یا کوتاه یا مستند یا تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی حاضر در بخشهای مسابقه با موضوع «کودکان و آسیبهای ناشی از جنگ» اهدا خواهد شد.
2. بخش غیررقابتی:
• این بخش به مرور آثار مرتبط با «جنگ و کودکان» در سینمای ایران و جهان میپردازد.
ج) بخش آینه سینمای کودک و نوجوان
این بخش به مرور آثار منتخبِ به نمایش درآمده (از دوره سی و هفتم تا آغاز دوره سی و هشتم جشنواره) در سینما، تلویزیون و سکوهای نمایش خانگی داخلی برای مخاطب کودک و نوجوان اختصاص دارد.
هیئت داوران جوایز زیر را در این بخش به برگزیدگان اهدا میکند.
• پروانه زرین برای بهترین اثر از منظر استقبال مخاطب/ تماشاگر
• پروانه زرین برای بهترین اثر از منظر امتداد محصول (تجاریسازی و محصولات جانبی)
• پروانه زرین برای بهترین اثر از منظر جریانسازی رسانهای (کمپین تبلیغاتی، پوستر، تیزر و...)
مقررات عمومی جشنواره
• انتخاب فیلمها اعم از ایرانی یا خارجی از سوی دبیرخانه جشنواره انجام میشود.
• فیلمهایی مجاز به حضور در این دوره خواهند بود که در دورههای قبل، متقاضی شرکت نبودهاند.
• فیلمهای متقاضی بخش اصلی نباید در سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی اکران شده باشد.
• تمام فیلمها در ۲ گروه سنی کودک (6 تا 10 سال) و نوجوان (11 تا ۱۷ سال) به نمایش درخواهد آمد.
• تاریخ تولید فیلمهای ایرانی بخش مسابقه باید از سال 1404 شمسی به بعد و فیلمهای خارجی از سال 2024 میلادی به بعد باشد.
• ارائه کپی پروانه نمایش برای فیلم¬های حاضر در جشنواره الزامی است.
• به منظور احترام به مخاطبان، در صورت عدم ارائه نسخه نهایی در تاریخ مقرر، دبیرخانه جشنواره می¬تواند فیلم را از تمامی برنامههای اعلام شده کنار بگذارد.
• برنامهریزی نمایش فیلمهای پذیرفته شده به عهده دبیرخانه جشنواره است.
• ثبتنام اثر در سامانه و تحویل فیلم، به منزله قبول کامل مقررات و ضوابط نمایش فیلم در ایران تلقی میشود. فیلمهای ثبتنام شده که نسخهای از اثر خود را جهت بازبینی به دبیرخانه ارائه دادهاند، در صورت انتخاب، امکان انصراف از جشنواره را نخواهند داشت و دبیرخانه مجاز به نمایش آنها مطابق با جدول نمایش است.
• با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات زمان و موارد خاص، تفسیر این آییننامه و تصمیمگیری درخصوص آن، برعهده دبیر جشنواره است.
نحوه ثبتنام و ارسال فیلم به دبیرخانه جشنواره
ثبتنام و ارائه نسخه قابل بازبینی تمامی آثار از تاریخ 30 خرداد تا یکم شهریور ماه 1405، خواهد بود و آخرین مهلت تحویل نسخه نهایی آثار پذیرفته شده 31 شهریور ماه 1405 است.
• ابتدا، جهت ثبت اثر، در سامانه جشنواره به نشانی www.portal.icff.ir ثبتنام نمایید؛ در صورت هرگونه پرسش و اشکال با شماره همراه 09960700165 تماس حاصل فرمایید.
• سپس با ورود به حساب کاربری خود، اطلاعات درخواستی از جمله عکس از عوامل فیلم، بیوگرافی، فیلموگرافی، چند قطعه عکس از صحنههای فیلم، پوستر و تیزر را بارگذاری کنید.
• یک نسخه از فیلم را با فرمت (mp4) و حجم حداکثر یک گیگابایت روی فلش یا هارد اکسترنال یا به صورت لینک مستقیم در سامانه جشنواره بارگذاری یا به دبیرخانه ارائه شود. (فلش یا هارد اکسترنال عودت داده میشود.)
• فیلمهای ایرانی راهیافته به بخش مسابقه، ملزم به ارائه نسخه با زیرنویس انگلیسی خواهند بود.
فراخوان به ۳ زبان فارسی، انگیسی و عربی تنظیم شده است و در تفسیر و تبیین مقررات و ضوابط، نسخه فارسی معیار و ملاک عمل خواهد بود.
توجه: اطلاعات تکمیلی، صرفاً با اعلام دبیرخانه و از طریق روابط عمومی جشنواره صورت میپذیرد.
نشانی برای ارسال آثار و راهنمایی مقررات:
دبیرخانه جشنواره ساختمان شماره 3 بنیاد سینمایی فارابی
خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از پارک ساعی، نبش کوچه لنکران، پلاک 2454 - طبقه 5
تلفن : 88194235 021
کد پستی:1434843631
توجه: آثار متقاضی شرکت در جشنواره صرفاً به نشانی فوق برای دبیرخانه ارسال شود.
دبیرخانه جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان