به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ در آیین پاسداشت هفته صنایع‌دستی در اصفهان، با ادای احترام به مقام شهدای ایران اسلامی، اظهار کرد: امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهیدانی است که برای دفاع از ایران، استقلال و امنیت ملی از جان خود گذشتند و وظیفه همه ما پاسداری از دستاوردهای آنان و خدمت صادقانه به مردم است.



وی با تاکید بر جایگاه ممتاز صنایع‌دستی در ساختار فرهنگی و اقتصادی کشور افزود: صنایع‌دستی در اصفهان درهم‌تنیدگی عمیقی با هویت، معیشت، اشتغال، فرهنگ و سبک زندگی ایرانی دارد و از این منظر یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های راهبردی کشور محسوب می‌شود.



وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اعتبار جهانی هنر ایرانی تصریح کرد: در تمامی دیدارها و سفرهای بین‌المللی، صنایع‌دستی ایران یکی از مؤثرترین ابزارهای دیپلماسی فرهنگی کشور بوده است. هرگاه آثار هنرمندان ایرانی در معرض دید مقامات و ملت‌های جهان قرار می‌گیرد، تحسین، احترام و شگفتی آنان را برمی‌انگیزد و این نشان‌دهنده جایگاه ممتاز هنر ایرانی در عرصه جهانی است.



صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بازارهای بین‌المللی گفت: بسیاری از کشورها و بازارهای بزرگ جهان، از جمله کشورهای آسیایی، علاقه‌مند به توسعه همکاری در حوزه صنایع‌دستی ایران هستند و این ظرفیت می‌تواند به فرصتی بزرگ برای توسعه صادرات فرهنگی کشور تبدیل شود.



وی با تاکید بر ضرورت تحول در سیاست‌های حمایت از صنایع‌دستی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازآفرینی زنجیره صنایع‌دستی از تأمین مواد اولیه تا تولید، بازاریابی، عرضه و صادرات هستیم. رویکردهای سنتی دیگر پاسخگوی شرایط جدید نیست و باید با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های بزرگ، فناوری‌های نوین و شبکه‌های توزیع جهانی، مسیر تازه‌ای برای حضور هنر ایرانی در بازارهای بین‌المللی ترسیم کنیم.



وزیر میراث‌فرهنگی با اعلام آغاز یک برنامه تحولی در این حوزه اظهار کرد: اصفهان باید محور خیزش جدید صنایع‌دستی ایران باشد. از مدیریت استان، نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی و فعالان این حوزه می‌خواهم برای یک جهش بزرگ در صنایع‌دستی آماده باشند؛ جهشی که هم بازار داخلی را تقویت کند و هم سهم ایران را در بازارهای جهانی افزایش دهد.



وی با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران گفت: بخش مهمی از اقتدار ملی ما در فرهنگ، تمدن، هنر و خلاقیت ایرانی نهفته است. هنرمندان صنایع‌دستی در حقیقت سفیران فرهنگی ایران در جهان هستند و آثار آنان روایتگر شکوه تمدن ایرانی برای نسل‌های امروز و آینده است.



صالحی‌امیری همچنین از تشکیل سازوکارهای جدید حمایتی در استان خبر داد و افزود: هیچ محدودیتی برای تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای در حوزه صنایع‌دستی وجود ندارد و انتظار می‌رود با تشکیل ستاد ویژه تحول صنایع‌دستی در استان، برنامه‌های اجرایی برای حمایت از تولیدکنندگان، توسعه بازارها و افزایش صادرات با سرعت بیشتری دنبال شود.



وی اصفهان را مهم‌ترین کانون صنایع‌دستی کشور دانست و تصریح کرد: اصفهان ویترین تمدن، فرهنگ، هنر و میراث ایران در برابر جهانیان است. بخش مهمی از اعتبار فرهنگی کشور در عرصه بین‌المللی از این استان سرچشمه می‌گیرد و به همین دلیل توسعه صنایع‌دستی اصفهان، توسعه صنایع‌دستی ایران است.



وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف برنامه هفتم پیشرفت گفت: بر اساس تکالیف برنامه هفتم، کشور در مسیر جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی قرار گرفته است و اصفهان یکی از مهم‌ترین مقاصد این راهبرد ملی محسوب می‌شود. توسعه گردشگری به‌طور مستقیم موجب رونق صنایع‌دستی، افزایش فروش تولیدات هنرمندان و تقویت اقتصاد خانواده‌ها خواهد شد.



وی همچنین از گسترش حمایت‌های مالی از هنرمندان صنایع‌دستی خبر داد و افزود: با همکاری استانداری و دستگاه‌های مسئول، منابع حمایتی این حوزه افزایش یافته و شرایط بهره‌مندی هنرمندان و خانواده‌های فعال در صنایع‌دستی از تسهیلات و حمایت‌های دولتی تسهیل شده است تا زمینه رشد تولید و اشتغال بیش از گذشته فراهم شود.



صالحی‌امیری در پایان با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی کشور برای توسعه اقتصادی اظهار کرد: ملت ایران بار دیگر نشان داد که در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم‌ناپذیر است. امروز بیش از هر زمان دیگری باید با همدلی، وفاق ملی و تکیه بر سرمایه‌های فرهنگی و تمدنی کشور، مسیر پیشرفت، عزت و شکوفایی ایران را با قدرت ادامه دهیم.